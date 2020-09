GBP/USD : La livre entre en contact d’une zone de support importante sous 1,2815

Points clés de l’article :

Le Brexit dans une impasse

Le câble atteint une zone de support importante

Le câble a chuté jeudi de 1,70 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis six semaines, alors que les risques d'un Brexit sans accord se sont accrus après que le Premier ministre britannique Johnson ait refusé d'abandonner son plan de réécriture de les avancées négociées il y a un an, qu'il avait signé avec l'UE. L'UE a averti qu'elle engagerait une action en justice contre le Royaume-Uni si celui-ci n'abandonnait pas, dans les trois semaines, la législation qui modifie certaines parties de l'accord de retrait. Le négociateur en chef de l'UE pour l'accord Brexit, M. Barnier, a déclaré jeudi qu'il existe encore des "différences significatives" entre les deux parties, et que "le Royaume-Uni ne s'est pas engagé de manière réciproque sur les principes et intérêts fondamentaux de l'UE".

Le point de vue de M. Barnier a été confirmé par son homologue britannique, David Frost, qui a déclaré dans une déclaration qu' "un certain nombre de domaines difficiles demeurent et les divergences sur certains sont encore importantes".

Les discussions vont se poursuivre, mais le sombre tableau brossé par les deux hommes met en évidence la probabilité croissante que le Royaume-Uni ne parvienne pas à conclure un accord commercial avec le bloc d'ici la fin de l'année, lorsque la période de transition de Brexit arrivera à son terme. Cela entraînera l'application de droits de douane entre le Royaume-Uni et le plus grand marché unique du monde et entravera le commerce par des formalités administratives supplémentaires à la frontière.

La livre souffre depuis le début de la semaine contre les devises majeures.

Depuis le début du mois, la livre sous l’effet d’’une divergence baissière sur le RSI s’est effondrée, a cassé le support horizontal et seuil psychologique à 1,30 pour rejoindre la forte zone de support entre 1,2750 et 1,2815. Au-dessous se situe le retracement de Fibonacci de 38,2% à 1,2690 puis la moyenne mobile à 200 jours.

La séance d’hier avec une longue bougie rouge donne un signal de continuation et on surveillera la réaction des opérateurs au contact de la zone. Le RSI ne se trouve pas encore en zone de survente et il est donc trop tôt pour envisager un puissant rebond.

Evolution des cours de la livre contre dollar en données quotidiennes :



