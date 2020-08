DXY : Le dollar tombe à un plus bas de 10 jours après le discours de Powell (Fed)

Points-clés de l’article sur le DXY :

Jerome Powell annonce que l a Fed va laisser l’inflation dépasser 2% pour soutenir plus longtemps le marché de l’emploi .

Le DXY tombe à un plus bas de 10 jours et tente de sortir par le bas de son range.

La Fed va laisser l’inflation dépasser 2% pour soutenir le marché de l’emploi

Le dollar est tombé à un plus bas de 10 jours ce matin faisant suite au discours très attendu de Jerome Powell jeudi pour l’ouverture du symposium de Jackson Hole. Le billet vert est en baisse de 0,60% face à un panier de devises majeures depuis que le président de la Fed a confirmé les attentes des investisseurs d’un contrôle moins strict de l’inflation.

La réserve fédérale a fait comprendre qu’elle va désormais privilégier le soutien au marché de l’emploi plutôt que le contrôle strict de l’inflation comme elle l’a fait lors de la dernière décennie en remontant ses taux lorsque l’inflation PCE atteignait son objectif à 2%.

Evolution de l’inflation PCE core (gris) et des taux Fed Funds (bleu) :

La priorité de la banque centrale américaine devient donc le plein-emploi. Pour y arriver, le FOMC devrait laisser ses taux très bas plus longtemps afin de stimuler l’économie, quitte à ce que l’inflation progresse au-delà de 2%.

Actuellement, le taux de chômage officiel des Etats-Unis (U3) est à 10,2%, mais celui qui comprend la population active au chômage, sous-employée et découragée (taux de chômage U6) est à 16,5%, un niveau inédit aux Etats-Unis.

Evolution du taux de chômage officiel (gris) et du taux de chômage U6 (orange) aux Etats-Unis :

La Fed devrait donc maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante pendant plusieurs années afin de faire redescendre le taux de chômage U6 sous 10% et le taux de chômage officiel sous 5%. En cas de hausse des taux longs due à des anticipations d’inflation plus élevées, la Fed pourrait éventuellement plafonner la courbe des taux comme l’a fait le Japon et plus récemment l’Australie.

Cette annonce de Jerome Powell vient donc naturellement fragiliser les fondamentaux du billet vert, ce qui devrait maintenir la pression sur le cours du DXY ces prochaines semaines.

Le DXY sort par le bas de son range

Graphique journalier du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du DXY est en train de sortir par le bas de son range dans lequel il évolue entre 92,5 et 94,0 depuis un mois. Cette sortie par le bas devra être confirmée par une clôture journalière. Si c’est le cas, ce serait un signal en faveur d’une reprise de la tendance baissière de fond ouvrant la voie au seuil psychologique à 90.

Outre les publications économiques, les prochains catalyseurs du dollar seront les négociations commerciales post-Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni et les discussions concernant le plan de relance américain.

Un accord commercial entre les deux pays européens rassurerait les investisseurs sur les perspectives économiques de l’UE et du Royaume-Uni et aurait in fine un impact positif sur l’euro et la livre au détriment du dollar.

Côté Etats-Unis, un accord sur un plan de relance devrait temporairement soutenir le dollar, car un nouveau stimulus améliorerait les perspectives économiques du pays.

