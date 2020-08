Nasdaq 100 : Apple franchit le seuil des 2.000 milliards de dollars de capitalisation

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE

Apple pèse 2000 milliards de dollars en Bourse

Le titre est confronté à une oblique de long terme

Le Nasdaq 100 évolue dans la stratosphère

Apple est devenue la première entreprise américaine à franchir le seuil des 2.000 milliards de dollars de capitalisation, deux ans après avoir atteint les 1.000 milliards. Les actions ont plus que doublé depuis mars. Apple et Saudi Aramco sont les seuls titres à avoir atteint 2 000 milliards de dollars.

Après la publication de résultats trimestriels marqués par une progression du groupe dans tous ses secteurs d'activité, l'action a enchaîné les hausses, reprenant ainsi à la compagnie pétrolière Saudi Aramco le titre de première capitalisation boursière mondiale. Au total, la valeur boursière d'Apple a augmenté de 60% depuis le début de l'année.

Toutefois, la prudence est de mise, le titre pourrait être surévalué puisqu'il se négocie à plus de 30 fois les bénéfices attendus sur l'année à venir. Enfin, la société va diviser la valeur nominale de son action par quatre à le 31 août dans le but de rendre le titre plus accessible aux investisseurs individuels.

Les valeurs technologiques dévorent le monde :

Amazon et Microsoft talonnent Apple au classement des plus importantes sociétés américaines avec une valorisation d'environ 1.652 milliards et 1 593 milliards de dollars.Alphabet (Google), est juste derrière à un peu plus de 1.064 milliards.

Les valeurs technologiques ont vu leurs performances grimper depuis le début la crise du coronavirus. Les investisseurs font le pari que ces géants technologiques sortiront de la crise plus forts que leurs concurrents. Afin de remettre les choses en perspectives, la capitalisation boursière combinée des FANGMAN (Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia) a atteint un nouveau record à 7600 milliards de dollars, elle est désormais égale au PIB combiné du Japon et de l'Inde.

GRAPHIQUE DU TITRE APPLE EN DONNÉES journalières

Le titre est confronté à une oblique de long terme

Graphiquement, force est de constater que le titre réalise une ascension fulgurante et vertigineuse. Nous assistons à une véritable euphorie sur le titre et l’histoire montre que les excès engendrent souvent des excès. Ainsi, la dynamique des prix commence à ressembler celle d’une bulle spéculative, le risque de correction n’est donc pas à exclure. Pour rappel, Apple réalise une performance d’environ +110% depuis son creux du mois de mars.

Pour le moment, les prix travaillent une oblique haussière qui freine la hausse du titre. De plus, l’indicateur RSI forme une divergence baissière, cette dernière n’est pas validée, mais elle plaide pour une correction à venir. L’investisseur averti sera donc capable de remonter son stop de protection durant la hausse et aussi de prendre quelques bénéfices pour éviter le contre-pied, en cas d’une nouvelle chute sur l’ensemble des bourses.

GRAPHIQUE DU NASDAQ 100 EN DONNÉES journalières

Le Nasdaq 100 évolue dans la stratosphère

Quant à lui, le Nasdaq 100 semble inarrêtable malgré la crise du Covid-19, l’indice réalise une performance d’environ +30% depuis le début de l’année. Le marché poursuit son ascension à l’intérieur d’une figure chartiste, un élargissement ascendant (en noir), ainsi seule la rupture de la borne basse ouvrira la voie à un une accélération baissière vers les 10 300 points.

Néanmoins, nous pouvons voir que les prix évoluent aussi dans un biseau ascendant (en bleu) de court terme. Une sortie par le bas devrait donner le tempo pour la suite, avec un retour sur la borne basse de l’élargissement ascendant. De ce fait, l’indice se trouve à la croisée des chemins. Le retour des investisseurs professionnels à partir de la semaine prochaine devrait permettre de prendre la température et de ramener un peu de volatilité sur les marchés.

Pour finir, comme le souligne John Templeton : « Les marchés haussiers naissent dans le PESSIMISME, grandissent dans le SCEPTICISME, mûrissent dans l’OPTIMISME et meurent dans l’EUPHORIE. »

