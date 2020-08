USD/CAD : le dollar s’enfonce face au dollar canadien

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU DOLLAR CANADIEN

L’indice dollar enregistre sa pire performance mensuelle

USD/CAD : Le dollar américain enfonce sa zone de polarité

L’indice dollar enregistre sa pire performance mensuelle

La dépréciation du dollar se poursuit cette semaine et la devise affiche sa pire performance mensuelle (juillet) depuis septembre 2010. L’indice dollar a du plomb l’aile à cause de la chute des rendements des obligations d’Etat américaines, la recrudescence de nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis et l’incapacité du Congrès à se mettre d’accord sur une extension du régime d’allocations chômage. Néanmoins, républicains et démocrates américains doivent poursuivre leurs discussions pour trouver un accord sur une nouvelle aide pour les millions d'Américains au chômage, mais aussi pour les entreprises en difficulté et les collectivités locales.

Ensuite, l’argent facile et la planche à billet des banques centrales (Fed) créent une dépréciation du dollar et donc une perte de confiance dans la monnaie. Les liquidités à foison pour soutenir l’économie alors que les Etats-Unis sont victimes d’un président incapable de gérer la crise sanitaire ; et de surcroît, perd l’avantage dans la course à l’élection présidentielle de novembre 2020, fragilise la monnaie.

Quant à lui, le dollar canadien se renforce grâce à la hausse du pétrole, lorsque les cours des matières premières s’apprécient la demande pour le dollar canadien augmente également. Le Brent et le WTI évoluent au plus haut depuis cinq mois soutenus par une série de chiffres économiques positifs illustrant la reprise de l'industrie manufacturière.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

GRAPHIQUE DE L’USD/CAD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

USD/CAD : Le dollar américain enfonce sa zone de polarité

Graphiquement, force est de constater que l’USD/CAD a enfoncé la fameuse zone de polarité testé à de nombreuses reprises par le passé à 1,3330. La rupture de ce seuil ouvre la voie à une accélération baissière vers les prochains niveaux de support à 1,3140 puis 1,3030.

Toutefois, le marché pourrait aussi effectuer un pull back sur les 1,3330 afin de confirmer la cassure avant de reprendre le chemin de la baisse. Pour le moment, le flux est baissier et les vendeurs gardent la main, ainsi la dégringolade devrait donc se poursuivre dans les jours à venir.

Par ailleurs, en l’absence de catalyseurs ou de signal de retournement à court terme, le dollar canadien va continuer à se renforcer. L’économie canadienne reprend vie et les dernières données montrent une reprise de l’activité. Pour finir, les investisseurs scruteront ce vendredi les chiffres sur l’évolution de l’emploi américain et canadien à 14h30 ainsi que le taux de chômage.

Calendrier économique :

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître