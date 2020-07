USD/JPY, EUR/JPY : L’escalade des tensions sino-américaines fait monter le yen

Points clés de l’article :

L'aggravation des frictions entre la Chine et les États-Unis, les inquiétudes concernant l'aide aux particuliers et entreprises américaines et une chute à Wall Street se sont combinées pour faire baisser les actions en Asie vendredi et attirer les flux vers un actif refuge de prédilection comme le Yen.

Les responsables de l'administration de Trump ont intensifié leurs condamnations publiques de la Chine au cours des dernières semaines, avec des discours du directeur du FBI Chris Wray, du procureur général William Barr et du secrétaire d'État Mike Pompeo.

Comme prévu, la Chine a annoncé la fermeture du consulat américain dans la ville occidentale de Chengdu. Cette décision a été prise en représaille à l'ordre américain de fermer le consulat chinois à Houston, Texas, en début de semaine.

La dernière contoverse entre les deux plus grandes économies survient au milieu d'allégations de vol de la propriété intellectuelle américaine - y compris par des chercheurs chinois ayant des liens avec l'armée et le gouvernement - au profit de Pékin.

Le discours du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a déclaré que "garantir notre libération du Parti communiste chinois est la mission de notre temps", rendant encore plus difficile pour l'une ou l'autre partie de faire marche arrière, a-t-il dit.

Les investisseurs se méfient également du pronostic peu clair concernant la poursuite de la relance de l'économie américaine, alors que la fin d'un précédent paquet de soutien supplémentaire pour les personnes sans emploi à cause de la pandémie est imminente.

Les républicains au Sénat devaient dévoiler jeudi matin leurs propositions pour un plan de sauvetage COVID-19 d'un billion de dollars, mais cela a été retardé. Trouver un compromis avec la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates pourrait s'avérer plus difficile qu'en mars dernier, lorsque le Congrès a produit un plan de sauvetage de 2 000 milliards de dollars.

Un rapport publié jeudi, selon lequel le nombre de travailleurs américains ayant demandé ou reçu des allocations de chômage a augmenté la semaine dernière de 109 000 pour atteindre un peu plus de 1,4 million, a mis fin à 15 semaines d'améliorations consécutives. Cela a ébranlé l'optimisme des investisseurs qui pensaient que la récession pourrait durer moins longtemps que prévu.

La hausse du chômage survient alors que le nombre de cas de coronavirus continue d'augmenter dans une grande partie de la Sun Belt, entraînant davantage de fermetures d'entreprises et que le nombre total de cas confirmés a dépassé les 4 millions aux États-Unis.

Dans ce contexte de tensions accrues le Yen se renforce ce matin au détriment du dollar. Il reste dans une phase de consolidation horizontale entre 106 et 108 au-dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Un test du bas du canal semble imminent et s’il venait à casser pourrait donner un objectif à 104. La forme de la bougie au contact du bas du canal sera déterminante pour la suite.

Evolution des cours du USD/JPY en données quotidiennes :

La hausse de l’euro contre yen a été stoppé hier avec une bougie en forme de doji sous une résistance horizontale à 124,45. Le doji enregistre une ouverture et une clôture quasi identique, ce qui lui donne une petit corps vrai. Associé à une séance haussière la veille et baissière le lendemain, la figure donnerait une étoile du soir qui est une figure de retournement dans la terminologie des chandeliers japonais. On surveillera donc la clôture ce soir qui si elle apparaissait sur les niveaux actuels ou plus bas annoncerait une probable correction. Le RSI est en zone de surachat et appuierait ce scénario. Le support se situe sur 121,97. Le franchissement de la résistance à 124,45 invaliderait cette hypothèse correctrice.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

