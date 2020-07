Silver (XAG/USD) : une belle envolée du cours de l’argent

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU SILVER

La recrudescence des cas de Covid-19 et la demande industrielle dopent le cours de l’argent

A l’image de son noble cousin (l’once d’or), l’argent profite aussi des plans de relance et de l’incertitude économique. Le cours de l'argent a dépassé les 23 dollars ce mercredi, renouant avec les niveaux de 2013. Depuis son point bas à la mi-mars, l’actif a gagné environ 85%, grâce à une forte demande venant de l'industrie.

Tout d’abord, cette remontée s'explique aussi par le fait que les investisseurs sont en permanence à la recherche de valeurs refuges en ces temps incertains. La résurgence de nouveaux cas de Covid-19 dans plusieurs pays engendre une demande des métaux précieux.

Ensuite, la reprise économique, qui se fait de plus en plus sérieuse en Chine, pousse la demande en argent à usage industriel. Ainsi, le métal blanc entre dans la fabrication de nombreux équipements, notamment les appareils électroniques ou encore l'armement. De plus, il est utilisé dans les panneaux solaires et autres produits manufacturés. Que ce soit pour le Green New Deal en Europe, ou le plan de relance proposé par Joe Biden,ces mesures nécessitent une grande quantité de ce métal pour la production des nouvelles technologies.

Les périodes de hausse de l’argent (XAG/USD) :

Ce graphique montre les différentes périodes durant lesquelles l’argent a brillé de mille feux, ainsi en cas de nouvelle ascension, l’actif a encore un potentiel de hausse conséquent.

Un nouveau cycle haussier en perspective

Sur ce graphique en données mensuelles, l’argent consolidait depuis plusieurs mois à l’intérieur d’un range compris entre 20,50$ et 13,80$. Par conséquent, la rupture de la borne haute permet un puissant redémarrage haussier et ouvre la voie à de nouveaux records.

D’un point de vue technique, nous pourrions assister à un nouveau « Bull Run » dans les prochains mois, ce qui devrait conduire les prix vers la prochaine zone de résistance située vers 28$.

GRAPHIQUE DU SILVER EN DONNÉES MENSUELLES

Les prix devraient effectuer un pull back sur l’ancienne résistance

A plus court terme, en données hebdomadaires, force est de constater que le Silver réalise une performance fulgurante depuis son creux du mois de mars (+85%). De ce fait, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, il est donc nécessaire que le marché retrace afin de reprendre de son souffle.

Ainsi, les cours risquent de venir faire un pull back sur l’ancienne résistance à 20,50$ pour confirmer la cassure avant de reprendre le chemin de la hausse. Tant que ce niveau clef ne cède pas à la pression vendeuse, alors le métal blanc à encore de beaux jours devant lui. Pour conclure, le prochain pallier à atteindre est celui des 25$ dans les semaines à venir puis de rallier l’objectif final proche des 28$.

GRAPHIQUE DU SILVER EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

