EUR/CHF : la BNS maintient sa politique mais l’économie suisse reste fragile

EUR/CHF : le franc suisse se renforce face à l’ euro

La crise sanitaire va peser sur l’activité économique et l’inflation

La Banque nationale suisse a laissé sa politique monétaire inchangée et réaffirmé qu'elle était prête à intervenir sur le marché des changes pour faire baisser le franc, dont le niveau reste élevé malgré le récent rebond de l’euro. Officieusement, l’institution défend le seuil psychologique des 1,0500.

Le taux directeur de la BNS reste fixé à -0,75%, tout comme le taux d'intérêt appliqué aux avoirs des banques auprès de la banque centrale. La BNS table sur un contraction d’environ 6% du PIB cette année, toutefois certains économistes prévoient une contraction de 6,2% en 2020, ce qui serait la pire performance enregistrée depuis 1975. Pour rappel, le PIB suisse a chuté de 2,6% au premier trimestre à cause du coronavirus. De plus, elle s'attend désormais à une baisse des prix de 0,7% cette année, de 0,2% en 2021 avant une hausse de 0,2% en 2022.

Evolution du PIB Suisse par trimestre :

Selon l’institution, « La pandémie de coronavirus et les mesures prises pour l'endiguer ont entraîné, en Suisse comme dans le reste du monde, une chute de l'activité économique et une baisse de l'inflation. La politique monétaire expansionniste de la Banque nationale suisse demeure nécessaire pour assurer des conditions monétaires appropriées dans le pays ».

La nouvelle prévision d'inflation de la BNS reste inférieure à 2 %, ce qui laisse à penser que la banque centrale a l'intention de maintenir son taux directeur inchangé jusqu’à 2022-2023. La réserve fédérale américaine (Fed) a aussi opté pour cette stratégie dans ses nouvelles projections en laissant ses taux directeurs inchangés dans la fourchette de 0%-0,25% jusqu’à 2022.

Malgré le déconfinement, la reprise en V tant espérée des investisseurs n’est toujours pas au rendez-vous et la crise du coronavirus n’est pas terminée. La consommation privée devrait reculer de 5,5% sur l’ensemble de l’année à cause de la fermeture des magasins. Le commerce de détail est l’un des secteurs les plus affectés par cette crise.

Pour finir, après la très forte baisse d'avril (-81,3%), les exportations horlogères suisses ont continué à ralentir en mai. La valeur des exportations s'est élevée à 655,6 millions de francs, soit une baisse de 67,9% par rapport à mai 2019. Globalement, les exportations ont diminué de 35,8 % sur les cinq premiers mois de l'année.

Evolution des exportations de montres suisses :

EUR/CHF : le franc suisse se renforce face à l’euro

Graphiquement, force est de constater nous avons assisté à un piège haussier (« Bull-Trap ») avec la fausse cassure de la résistance à 1,0840. De plus, l’oblique baissière de long terme vient encore faire obstacle au prix empêchant une accélération haussière vers de nouveaux plus hauts.

Depuis son rallye haussier du mois de mai, le marché vient de retracer 61,80% de la dernière vague de hausse, ainsi la paire se trouve actuellement sur un niveau de support autour des 1,0660-1,0650. Ce pivot est le dernier rempart pour éviter la dégringolade et un retour vers les plus bas à 1,0500. Certes, le support situé vers 1,0630 à proximité de la moyenne mobile 50 périodes constitue un niveau clé. Toutefois, le marché à tendance a retracé l’ensemble du précédent mouvement lorsque les prix enfoncent le pallier des 61,80% de Fibonacci. Alors la prudence est de mise, le franc suisse risque de se renforcer au cours des semaines. L’euphorie ne dure qu’un temps, la récente hausse de l’euro s’est faite par des annonces de plan de soutien à l’économie mais le retour à la réalité économique a rattrapé les investisseurs.

A plus court terme, le scénario le plus optimiste serait une consolidation entre les niveaux de 61,80% et 38,20%. Malgré l’incertitude et les doutes sur la reprise, l’hésitation demeure, ainsi la paire pourrait se stabiliser dans un range dans les prochains jours.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES journalières

