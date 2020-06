EUR/USD : L’euro poursuit son rallye haussier après les annonces de la BCE

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

La BCE rajoute 600 milliards à son dispositif Pandemic Emergency Purchase Programme

L’ euro tente de franchir sa moyenne mobile 200 périodes

Le rallye haussier risque de marquer une pause

A l'occasion de sa décision de politique monétaire, la BCE a confirmé son augmentation de son programme de rachats de titres. En effet, l'institution a annoncé porter son "Pandemic Emergency Purchase programme"(PEPP), à 1 350 milliards d'euros, soit une hausse de 600 milliards sur le montant initial, alors que le consensus s'attendait à 1 125 milliards d'euros. Elle a également décidé l'allongement de la durée de son programme de soutien de fin 2020 à juin 2021.

Programme d'achat d'urgence de la BCE en cas de pandémie :

La Banque Centrale Européenne a réduit ses prévisions pour le PIB et l'inflation en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19. L'économie de la zone euro devrait se contracter de 8,7% cette année avant de rebondir de 5,2% en 2021 et de 3,3% en 2022. L'inflation est attendue à 0,3% en 2020, 0,8% en 2021 et 1,3% en 2022 contre respectivement 1,1%, 1,4% et 1,6% en mars.

Pour finir, la dernière décision concerne les principaux taux directeur : la BCE a ainsi maintenu son taux marginal de facilités de prêt à 0-0,25% et son taux de dépôt à -0,5%. Selon les propos de Christine Lagarde, « les taux resteront à leur niveau actuel ou plus bas jusqu'à ce que l'inflation converge durablement à niveau suffisant mais sous les 2% ».

Maintenant, intéressons-nous comme à l’accoutumée à la partie technique.

L’euro tente de franchir sa moyenne mobile 200 périodes

A la suite de ces annonces, l’euro s’est envolé et tente de mettre fin à la dynamique baissière en place depuis 2018. La devise avait déjà démarré la semaine en fanfare, toutefois le marché ne manque pas de carburant pour venir tester les niveaux de résistance clés.

Pour le moment, la paire est confrontée à la moyenne mobiles 200 périodes hebdomadaires à 1,1335$. De plus, nous avons aussi une oblique baissière qui vient coiffer les prix vers les 1,1370$. Ainsi, l’’euro devra s’affranchir de cette zone majeure afin de poursuivre son ascension en direction des 1,1460$ puis 1,1530$.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

Le rallye haussier risque de marquer une pause

A plus court terme, force est de constater que la sortie de range par le haut, le 27 mai 2020 avait permis de déclencher l’actuel rallye haussier. Néanmoins, les prix ne montent pas en ligne droite, il est donc nécessaire d’avoir des phases de consolidation ou de repli afin que le marché reprenne son souffle.

De ce fait, une fois que l’enthousiasme débordant ainsi que le moral qui semble au beau fixe seront retombés, l’euro pourrait corriger sur les niveaux de support vers 1,1270$ et 1,1180$. Certes, la dynamique est haussière mais la MM 200 périodes et l’oblique baissière font actuellement barrage empêchant la poursuite du flux acheteur. La paire risque donc de travailler ce niveau avant de déclencher une nouvelle vague de hausse.

Pour résumer, l’EUR/USD a clairement le vent en poupe depuis plusieurs séances grâce au plan de relance de la Commission européenne et aux injections de liquidités à foison de la BCE. Par contre, en supposant que l’enthousiasme des opérateurs soit rattrapé par les fondamentaux économiques, alors la paire pourrait subir une correction plus profonde.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

