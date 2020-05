EUR/CHF : L’euro s’enflamme face au franc suisse après le plan de relance de 750 milliards

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

La Commission européenne a présenté un plan de relance de 750 milliards d’euros

L’ euro bondit et tente de repartir dans une dynamique haussière

L’euro s’envole ce mercredi avec un pic journalier à 1,0698, au plus haut depuis mars 2020, profitant de l’annonce d’un plan de relance massif en Europe.

En effet, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a présenté au Parlement européen un plan de relance qui doit permettre à l’Union européenne de limiter les ravages de la pandémie de Covid-19 sur l'économie.

Ce plan de 750 milliards d’euros a pour but d’aider les pays à sortir d’une récession historique. Des mesures qui s’ajoutent déjà aux mesures d’urgences, à hauteur de 540 milliards d’euros que l’Union a d’ores et déjà décidées et aux 1 000 milliards d’euros que la BCE s’est engagée à injecter dans le système financier. La Commission européenne empruntera sur les marchés 750 milliards d’euros, qui viendront abonder le budget européen.

Toutefois, malgré ces injections massives de liquidités dans l’économie, les fondamentaux ne sont toujours pas au rendez-vous. Pour le moment, les institutions continuent coûte que coûte à soutenir de manière artificielle les marchés pour éviter l’effondrement du château de carte. Force est de constater que les mauvais chiffres macroéconomiques sont contrés par les liquidités des banques centrales. Le bilan de la BCE a atteint un nouveau plus haut à 5 555,3 milliards et équivaut désormais à 46,7% du PIB de la zone euro, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.

Bilan de la Banque Centrale Européenne :

Pour finir, en Suisse la consommation privée s’est effondrée et devrait reculer de 5,5% sur l’ensemble de l’année à cause de la fermeture des magasins. Le commerce de détail est l’un des secteurs les plus affectés par cette crise. Les exportations de montres Suisses ont plongé de 81% sur le mois d’avril après une chute de 22% mars, soit un niveau jamais atteint même durant la crise de 2008.

Maintenant, intéressons-nous comme à l’accoutumée à la partie technique.

Exportations de montres suisses :

A la suite de ces annonces, l’euro s’est envolé pour tenter de reprendre des couleurs. Néanmoins, il est encore trop tôt pour parler de reprise haussière à court terme. Malgré la confirmation d’un signal technique de fin de baisse la semaine dernière avec un chandelier de retournement (un avalement haussier), le marché est encore confronté à une résistance majeure, le niveau des 1,0630.

Graphiquement, nous pouvons voir que ce seuil correspond au plus bas de juin 2016 et février 2017, ainsi tant que les prix ne franchissent pas ce niveau en clôture alors la dynamique reste baissière. De plus, une oblique vient coiffer les prix empêchant l’EUR/CHF de reprendre de la hauteur pour tenter un redémarrage haussier. Toutefois, une rupture de cette dernière ouvrirait la voie à une accélération en direction des 1,0735 puis de la moyenne mobile 50 périodes à 1,0800.

Par contre, en cas d’échec sur le pivot clé, la paire risque de consolider à l’intérieur d’un range compris entre 1,0630 et 1,0510. La clôture hebdomadaire va donc être déterminante et aussi donner plus de visibilité pour les semaines à venir. Dans l’ensemble, la crise du Covid-19 est loin d’être terminée, une nouvelle chute des bourses mondiales devrait renforcer le franc suisse et l’euro pourrait encore se retrouver au tapis proche de ses plus bas annuels.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES hebdomadaires

