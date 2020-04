Pétrole : Un tweet de Trump enflamme les cours du pétrole

Points clés de l’article :

Un tweet met le feu au marché

Un fort rebond qui n’infirme pas encore la tendance baissière

Le président Trump a déclaré que l’Arabie Saoudite et la Russie allaient réduire leur production de 10 millions de baril par jour après avoir parlé avec le prince Mohammed Bin Salman mardi. Il a précisé que le prince Mohammed et Vladimir Putin s’étaient entretenus pour arriver à un accord sur les prix. Dans un tweet il parle d’une réduction pouvant aller jusqu’à 15 millions de baril.

Mais un porte-parole de Putin a démenti cette discussion téléphonique et l’Arabie Saoudite ne confirme pas de réduction de sa production mais appelle à une réunion entre tous les pays. Elle précise que les Etats Unis, le Mexique, le Canada et tous les pays hors-Opep devaient participer à l’effort de réduction. Aucune date n’a été fixée pour cette réunion.

Les prix de pétrole ont bondi de 35% sur le tweet de Trump avant de se replier. L’objectif des 15 millions paraît trop ambitieux si un accord était trouvé. Une réduction de 10 millions signifierait une réduction de 45% de la production actuelle russe et arabe ce qui serait sans précèdent.

Le pétrole s’est envolé suite à un tweet de Trump. Les cours ont bondi pour rejoindre la résistance à 28,50 USD. Après les nuances apportées par la Russie et l’Arabie Saoudite, les cours se sont repliés vers un support à 25,60, ancienne résistance selon le principe de polarité. Cela aura au moins permis de donner de l’air au pétrole qui quitte sa zone de support et éloigne les possibilités de rupture vers le support à 17 USD.

Tant que le WTI reste entre 25,60 et 28,50 USD, le pétrole léger reste neutre. Une tendance haussière reprendra seulement au-dessus et il faudra donc qu’un accord soit obtenu dans les prochains jours pour y parvenir. Le scénario baissier reprendrait le dessus si on casse le support vers un nouveau test des plus bas de mars.

Evolution des cours du pétrole en 4 heures :

