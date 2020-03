Bund : Une divergence baissière en action

Point clés de l’article

Réaction négative après la réunion de la BCE

Une divergence baissière en cours

Le contrat à 10 ans de taux allemand a longtemps progressé servant de valeur refuge mais depuis la réunion de la BCE s’est retourné à la baisse

La décision de la BCE de ne pas baisser ses taux directeurs a pesé sur le contrat à terme allemand malgré les augmentations de QE. Il faut dire que les perspectives de croissance en Allemagne sont revues à la baisse. L’indice Zew hier est sorti à -49.5 alors que les investisseurs attendaient -27.2.

L’Allemagne qui a souvent été la seule économie à surnager en Europe subit comme les autres le choc du coronavirus. L’économie allemande est basée sur les exportations et la fermeture des frontières la pénalise d’autant plus.

Le contrat allemand perd son rôle de valeur refuge. Les investisseurs demandant une prime de risque sur le contrat en attendant des mesures européennes pour sauver l’économie. L’Europe a maintenant plus de cas de coronavirus que la Chine et les premières mesures de confinement en Allemagne sont annoncées.

Il faudra aussi pour faire revenir la confiance des mesures exceptionelles au niveau européen et une action plus significative d la BCE

Le contrat allemand s’est violemment retourné depuis son plus haut du 9 mars à 179,44 pour revenir tester son support à 169,40 correspondant au plus bas du 30 décembre et 13 janvier. Le test du support a entrainé une réaction positive et pour l’instant semble tenir.

Le Bund est sous l’effet d’une divergence baissière sur le RSI qui a été particulièrement efficace. Il lui faudra impérativement tenir ce support pour annihiler les effets négatifs sur les prix.

En cas de cassure les prix pourraient revenir sur le support à 167,21

