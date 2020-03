Le cours du Palladium chute de 45% en deux semaines

Points-clés de l’article sur le cours du palladium :

Les métaux précieux subissent le besoin de liquidité en dollar s des grands spéculateurs

La dynamique de fond du Palladium reste haussière malgré le décrochage

Le Palladium pourrait revenir tester son oblique support de long terme

Le cours du Palladium est en chute libre ces dernières séances. Le métal précieux avait plus que doublé de prix sur une année a dévissé de presque 50% en à peine deux semaines.Mais ce n’est pas que le palladium qui chute. C’est l’ensemble des métaux. Le cours du cuivre est en baisse de près de 10%, l’or de 13% et l’argent de 30% sur la même période de temps.

Cette chute des métaux industriels s’explique essentiellement par un besoin accru de liquidité en dollars des grands fonds alternatifs et des investisseurs qui rencontrent des problèmes de marges en raison du puissant sell-off des actions. En effet, les spéculateurs utilisant l’effet de levier sont contraints d’approvisionner leur compte de « cash » lorsqu’une de leurs positions avec effet de levier chute de façon importante.

Les incertitudes sur l’économie mondiale sont un second facteur qui pèsent sur le métal. Très utilisé par les fabricants automobiles, la chute des ventes de voitures en Chine depuis le début de l’année - et probablement dans le reste de l’hémisphère nord avec les mesures de confinement - va retarder les ventes, la production et la demande de palladium.

Graphique hebdomadaire du cours du Palladium réalisé sur TradingView :

Analyse technique du cours du palladium

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du palladium reste haussière sur le long terme malgré le récent décrochage.

Le cours est en train de tester sa moyenne mobile à 52 semaines (1 an). Toutefois, il pourrait l’enfoncer au vu de la volatilité des marchés boursiers qui ne semble diminuer, ce qui devrait soutenir le besoin de liquidité des grands spéculateurs.

De plus, les prochaines publications macroéconomiques devraient indiquer une récession des grandes économies développées ce qui devrait faire également pression sur les métaux précieux.

Il me semble donc préférable d’attendre un retour du palladium à son oblique haussière qui vient chercher les creux de 2016 et 2018 pour passer à l’achat. Cela permettrait de rentrer à l’achat avec un discount de 55% par rapport au plus haut historique inscrit en février à 2875$.

