GBP/USD : A un plus bas de de 6 mois la livre sterling se dirige tout droit vers 1,20$

Points-clés de l’article sur le GBP/USD :

La livre chute sur fond d’assouplissement monétaire de la Banque d’Angleterre

Le GBP/ USD s’enfonce à un plus bas de 6 mois

Le prochain support majeur du taux de change se situe à 1,20

Les perspectives d’un assouplissement monétaire massif de la Banque d’Angleterre (BoE) et les incertitudes toujours persistantes sur les négociations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni font chuter la livre sterling ces dernières séances.

Peu d’arguments soutiennent la livre depuis le début de l’année, ce que nous pouvons le constater à travers la tendance baissière du GBP/USD ou plus récemment du bond majeur de l’EUR/GBP.

La principale raison de cette chute du GBP/USD est la spéculation des investisseurs sur un assouplissement important de la politique monétaire de la Banque d’Angleterre (BoE).

Les nouvelles mesures de la Fed dimanche viennent renforcer ce scénario depuis le début de la semaine, car si la Fed a décidé d’abaisser ses taux au plus bas (0%) et de lancer un nouveau QE alors que la croissance américaine était plus que convenable, la BoE n’a pas d’autre choix que de sortir l’artillerie lourde étant donné la croissance nulle du Royaume-Uni depuis trois trimestres, même avant la pandémie…

Le nouveau gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a renforcé ces perspectives en déclarant sur BBC News lundi que le Comité était prêt à prendre plus "rapidement" des mesures contre l'impact du coronavirus sur l'économie britannique.

Le GBP/USD à un plus bas de 6 mois

Graphique journalier du GBP/USD réalisé sur TradingView :

Analyse technique du GBP/USD

Techniquement, les perspectives du GBP/USD sont indiscutablement baissières, mais le potentiel semble désormais extrêmement limité. Le taux de change évolue à son niveau le plus bas depuis octobre et n’est qu’à 200 pips de son plus bas de 2019 vers 1,20$.

Le GBP/USD pourrait continuer à reculer jusqu’à ce seuil, mais pourrait par la suite rebondir dessus, du moins à court terme. En effet, un rebond technique pourrait prendre forme depuis ce support majeur étant donné qu’il correspond également aux plus bas de 2016 atteint quelques semaines après le vote des Britanniques en faveur du Brexit. Le GBP avait rebondi sur ce seuil en 2016, malgré l’important pessimisme sur les perspectives économiques du Royaume-Uni.

