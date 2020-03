BUND : Qu’attendre de la réunion de la BCE ?

Points clés de l'article

Une réunion de la BCE trés attendue

Le Bund comme valeur refuge

La BCE se réunit aujourd’hui avec la publication de sa décision sur les taux à 13h45 et une conférence de presse à 14H30. Les attentes sont fortes après les baisses de taux de la Fed et la banque d’Angleterre mais quelles sont les marges de manœuvre de la banque centrale européenne.

L’intensification du choc économique lié à la pandémie du coronavirus, ajouté aux baisses de taux de la Fed et la banque d’Angleterre laisse peu d’option à la banque centrale européenne qui se réunit cet après-midi. Si celle-ci venait à décevoir les marchés alors les conditions monétaires pourraient devenir plus restrictives et pénaliser un peu plus l’économie européenne.

Christine Lagarde dans ses dernières déclarations a parlé de mesures ciblées. Cela pourrait prendre la forme d’une expansion du Quantitative Easing avec l’achat d’obligations d’entreprises et une baisse du taux de dépôt de 0.10 point de base.

Christine Lagarde semble moins sensible aux fluctuations des marchés financiers que son prédécesseur mais les mesures qu’elle développera vont donner la direction de sa politique monétaire. Si elle échouait à détendre ces conditions de financement pour l’économie, le risque serait de se retrouver dans une situation de déflation.

La baisse des taux aura un impact anecdotique et les regards seront portés donc sur les mesures concernant le TLTRO (Opérations ciblées re refinancement à long terme) et le QE. Le risque pour la BCE est de décevoir les marchés en utilisant uniquement des mesures conventionnelles.

Le contrat à terme taux d’intérêt 10 ans allemand a joué à plein son rôle de valeur refuge.

Le Bund s’est extirpé d’une figure de consolidation en forme de drapeau en hebdomadaire pour atteindre un plus haut de 179.44. Le contrat allemand a profité des dégagements sur les bourses mais aussi des anticipations d’une politique monétaire très accommodante. Des prises de bénéfice ont eu lieu ces deux derniers jours en attendant la décision de la BCE, le risque étant une déception sur les mesures annoncées et donc une baisse du contrat. On surveillera les supports à 173.58 et 171.65 et 169.94.

Cependant la tendance reste haussière surtout si les marchés boursiers continuent à dévisser.

