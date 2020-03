EUR/USD : l’euro temporise proche de ses plus hauts de l’année avant le NFP

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Le cours de l’eurodollar (EUR/USD) temporise depuis le début de la semaine après avoir bondi la semaine dernière sur fond de baisse des taux de la Fed. La monnaie évolue actuellement autour de 1,1150$, proche de son plus haut de l’année à 1,1239$ inscrit juste avant le début de l’épidémie de coronavirus début janvier.

Cette consolidation n’a rien d’étrange après une telle hausse du taux de change et surtout avant la publication demain du fameux NFP. Le consensus table sur 175 000 créations d’emplois en février (hors secteur agricole) dont 160 000 dans le secteur privé. Le taux de chômage est quant à lui attendu stable à 3,6% et les salaires en hausse de 0,3%.

Etant donné le bon résultat de l’enquête ADP (supérieur aux attentes) et la hausse de la composante de l’emploi de l’ISM non-manufacturier ET l’ISM manufacturier, les chances de voir le NFP battre les attentes me semblent plus importantes que celles de voir le NFP décevoir. Le dollar pourrait donc faire pression sur l’euro vendredi après-midi.

A titre indicatif, la relation de long terme entre le chiffre ADP et celui du NFP prévoit un NFP à 183k en février avec une fourchette comprise entre 96k et 270k.

Corrélation ADP NFP

D’ici là, l’EUR/USD pourrait continuer à consolider entre 1,1100 et 1,1180. Une sortie par le haut de ce range serait un signal haussier en faveur d’une poursuite de la hausse jusqu’au plus haut de l’année à 1,1239. A l’inverse, une sortie par le bas donnerait des perspectives baissières jusqu’au seuil psychologique à 1,10.

Graphique 4 heures de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Analyse technique de l’EUR/USD

Notons que la proportion de traders particuliers à l’achat a fortement diminué ces dernières séances ce qui est un élément favorable à une poursuite de la hausse.

Sentiment Clients IG EUR/USD 2 mars :

