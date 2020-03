Brent : le prix du baril rebondit au-dessus de 50$ avant l’OPEP

Points-clés de l’article sur le prix du baril :

Les cours de pétrole rebondissent après avoir chuté de 20% la semaine dernière

Les perspectives du Brent sont haussières au-dessus de 50$

L’OPEP au centre des attentions en plus du coronavirus

Les cours de pétrole rebondissent avec les marchés actions depuis le début de la semaine après une violente panique des investisseurs la semaine dernière. En hausse d’environ 7%, le prix du baril Brent rebondit après avoir lâché près de 20% la semaine dernière…

Ce rebond n’a rien d’anormal et ne doit probablement pas être considéré comme de la spéculation des marchés sur la future décision de l’OPEP en fin de semaine. En effet, après une telle panique des investisseurs, il est normal de voir les investisseurs revenir sur les actifs qu’ils ont bradés lorsqu’ils paniquaient.

Graphique journalier du Brent réalisé sur TradingView :

Analyse technique USD/CAD

Techniquement, les perspectives sont haussières au-dessus de 50$ et son renforcée par la présence d’une divergence haussière du RSI. La configuration semble relativement similaire à celle que nous avons connue au troisième trimestre 2018.

Toutefois, avant d’anticiper un rebond de plus de 40%, il sera préférable d’attendre davantage de confirmation. A court terme, les perspectives sont haussières au-dessus de 50$ jusqu’à son ancien support du deuxième semestre 2019 vers 56$ en attendant la décision de l’OPEP. Mais les perspectives de long terme ne deviendraient haussières qu’en cas de franchissement de l’oblique baissière qui vient chercher les sommets depuis le début de l’année.

L’OPEP au centre des attentions en plus du coronavirus

Fondamentalement, c’est non seulement selon la réponse des gouvernements à la crise provoquée par le coronavirus, mais également la décision de l’OPEP sur sa production de pétrole qui driveront les cours de pétrole.

La question n’est plus de savoir si le cartel et ses alliés sont d’accord sur une réduction supplémentaire de leur production de pétrole, mais de combien. L’Arabie Saoudite et les autres pays du Moyen-Orient, très dépendants des cours de pétrole, devraient faire tout leur possible pour un gel important de la production. Cependant, la Russie qui a une économie plus diversifiée pourrait décider de ne pas fournir des efforts similaires à ses alliés. Réponse prévue jeudi ou vendredi.

