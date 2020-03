CAC 40 : Quelles perspectives pour la bourse de Paris

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Les marchés paniquent face au coronavirus

Le CAC 40 bullish au-dessus des 5200 points

Le VIX à 40 donne des perspectives haussières pour les indices à court terme

Comme tous les marchés actions, le CAC 40 a subi la panique des investisseurs due à l’épidémie de coronavirus en dehors de Chine la semaine dernière, à tel point que le CAC 40 a connu sa pire semaine depuis la crise financière de 2008. En effet, le CAC a lâché plus de 10% la semaine dernière, comme tous les autres indices majeurs.

Pourtant, ce virus ne semble pas plus dangereux qu’une simple grippe saisonnière. D’après les premiers bilans de l’OMS, le coronavirus a fait un total d’environ 3 000 morts, alors que la grippe hivernale fait plus de 50 000 morts par an rien qu’aux Etats-Unis…

Une grande partie de cette peur a en fait été attisée par les réponses extrêmes des gouvernements telles que les quarantaines, les suspensions de vols internationaux, les fermetures de frontières, les fermetures d'écoles et les avertissements pour se préparer au pire. Cela a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et obligé les entreprises et les touristes à annuler leurs voyages.

L’impact du coronavirus dépendra essentiellement de la durée de ces mesures extrêmes. Plus tôt les mesures seront levées, plus tôt l'économie mondiale se remettra du choc. Pour le moment, le risque de récession (et donc de crash reste faible). Toutefois, si les mesures extrêmes continuent pendant plusieurs mois, nous pourrions alors envisager une récession mondiale.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Analyse technique CAC 40

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de court et moyen terme sont de nouveau haussières depuis que le CAC a testé sa zone de supports à 5200 points. Ce seuil psychologique avait fait office de support à l’été et l’automne dernier à plusieurs reprises. Un enfoncement de cette zone de supports (entre 5200 et 5150) donnerait des perspectives très négatives. Un retour aux plus bas de décembre 2018 à 4550 points serait alors à prévoir.

Plusieurs indicateurs techniques permettent d’être optimistes sur les marchés actions (au moins à court terme). Le VIX est à un niveau très élevé (> 40) et le Fear & Greed Index de CNN à un niveau très bas (< 10). Ces deux valeurs extrêmes avaient souvent lieu en fin de correction avant un rebond majeur.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique hebdomadaire du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Prévision long terme CAC 40

