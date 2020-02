VIX à son plus haut d’octobre 2011 - A quel niveau acheter le DAX ?

Points-clés de l’article sur le DAX :

Les marchés actions chutent en raison des craintes sur l’épidémie de coronavirus

Au cas ou vous ne l’aviez pas remarqué, la panique domine les marchés depuis le début de la semaine. La propagation du coronavirus en dehors de la Chine inquiète les investisseurs. Et l’absence de réponse commune des gouvernements n’améliore en rien les choses.

Les principaux indices boursiers ont lâché plus de 10% cette semaine. C’est le cas du Dow Jones, du S&P 500, du Nasdaq, du CAC 40, du FTSE ou encore du DAX. Le VIX, également appelé « l’indice de la peur », a bondi à son plus haut niveau depuis octobre 2011 et l’indice « Fear & Greed » de CNN est tombé à son niveau le plus bas décembre 2018 dans sa zone de « peur extrême ».

Le retour du VIX à son plus haut d’octobre 2011 offre une opportunité d’achat

Une chute aussi rapide en si peu de temps est extrêmement rare sur les indices boursiers. En dehors des périodes de récession de l’économie américaine, cela n’est arrivé qu’une seule fois depuis 1950 à Wall Street : en octobre 1987 lors du fameux « Black Monday ».

Avec un VIX aussi haut et un indice « Fear & Greed » aussi bas, le potentiel baissier semble dorénavant faible à court terme. Les indices pourraient encore reculer lors des prochaines séances, mais les perspectives de moyen terme sont largement haussières étant donné que l’économie américaine continue d’être en bonne santé.

Graphique mensuel du VIX et du DAX réalisé sur TradingView :

En effet, ce qui me fait dire que ce mouvement n’est pas le début d’un crack des marchés est l’absence de détérioration de l’économie américaine. Tous les grands (et derniers) cracks des actions ont eu lieu lorsque l’économie américaine se dégradait significativement, puis tombait en récession (sauf en 1987).

Aujourd’hui, les marchés des logements et de l’emploi sont solides. Une récession américaine est donc extrêmement peu probable avec seulement une récession de l’industrie.

La chute de plus de 10% des indices me semble donc une bonne opportunité pour le trader de moyen et long terme ainsi que l’investisseur. Sauf en cas d’arrêt de la production des usines en Europe et aux Etats-Unis, le risque de crack est actuellement extrêmement faible.

Les perspectives du DAX sont haussières à moyen et long terme

Graphique journalier du DAX réalisé sur TradingView :

L’analyse technique nous invite à nous intéresser au niveau actuel du DAX (proche du seuil psychologique à 12 000 points), ainsi que le creux d’août à 11 266 points pour se positionner à l’achat.

A l’horizon de plusieurs mois, un retour aux plus hauts de l’année me semble possible tant que l’économie continue à créer des emplois et des nouveaux logements (deux indicateurs macros avancés et fiables).

