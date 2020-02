Le cours de l’or rencontre une importante résistance à 1697$

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

L’or bondit grâce au coronavirus et aux taux bas

La prudence est toutefois à privilégier selon l’analyse technique

Le momentum pourrait soutenir l’or jusqu’à 1700$

Le cours de l’or connaît une ascension fulgurante ces dernières séances. La propagation du coronavirus en dehors de Chine ravive les craintes sur l’économie mondiale. D’ailleurs, le FMI a profité du G20 ce weekend pour revoir à la baisse de 0,1% sa prévision de croissance mondiale cette année en raison de l’épidémie. En effet, bien que la Chine semble réussir à contenir le virus (le nombre de cas diminue en dehors de la province du Hubei), il semble se propager dans d’autres pays. La Corée du Sud, l’Italie et l’Iran ont relevé une importante hausse des cas des décès ces derniers jours, ce qui ne contribue guère à rassurer les marchés.

Dans le même temps, les taux bas rendent peu attractives les obligations, ce qui renforce la demande pour les métaux précieux comme l’or en période d’aversion au risque.

Toutefois, l’euphorie qui touche les métaux précieux pourrait se calmer. L’or est en hausse de plus de 7% au cours des 10 dernières séances (indicateur rouge) et évolue dorénavant sous ses plus hauts de 2013 à 1697$.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

La prudence est toutefois à privilégier selon l’analyse technique

Les dernières fois que le cours de l’or a connu une telle hausse en si peu de temps étaient lors de l’escalade des tensions entre Washington et Pékin (juin 2019), l’inversion entre le 10 ans et le 2 ans US (août 2019) et l’escalade des tensions entre Washington et Téhéran (janvier 2020). Le cours de l’or alors généralement eu tendance à consolider voire retracer avant de reprendre sa tendance haussière.

L’écartement des bandes de Bollinger (indicateur violet) est également extrême, ce qui précédait des périodes de consolidation voire correction de l’or à court terme.

Techniquement, le marché pourrait donc profiter du retour de l’or à son plus haut de 2013 pour sécuriser des bénéfices à court terme. Les traders souhaitant profiter de la hausse de l’or à court terme arrivent sans doute en retard…

Enfin, il est important de noter que l’indicateur de Sentiment Clients IG est devenu baissier en raison de l’explosion des positions acheteuses des particuliers.

Toutefois, ces signaux ne doivent pas être interprétés comme des signaux pour « shorter » l’or, mais pour seulement prendre des bénéfices. La tendance de long terme est haussière et avec un tel momentum haussier, il est très dangereux de shorter. L’or pourrait très bien remonter jusqu’à 1700$ avant de corriger.

