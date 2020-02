Une rotation des portefeuilles en faveur des actifs risqués ?

Points-clés de l’article :

Un début d’année en faveur des actifs refuges malgré les nouveaux records à Wall Stree

Le Ratio Cuivre /Or proche d’un support majeur de long terme

Le rendement du 10 ans US sur un support majeur de long terme

Les actifs risqués pourraient reprendre leur surperformance face aux actifs refuges

Alors que les marchés boursiers sont plutôt hésitants depuis le début de l’année, les valeurs refuges connaissent un début d’année en fanfare. Les marchés actions progressaient, car les investisseurs voyaient la fin du ralentissement de l’économie mondiale à la suite de la signature de l’accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Mais l’émergence de l’épidémie de coronavirus en Chine a ravivé les incertitudes économiques.

Conséquence, les actifs refuges sont particulièrement recherchés. Les obligations, les métaux précieux et les devises refuges sont privilégiés dans ce contexte économique incertain. A l’inverse, les métaux industriels reculent et les marchés actions consolident (sauf les Techs qui progressent).

Toutefois, l’aversion au risque pourrait toucher à sa fin, ou du moins, les actifs refuges pourraient arrêter de surperformer les actifs risqués à en croire plusieurs indicateurs.

Le Ratio Cuivre/Or proche d’un support majeur de long terme

A commencer par le cuivre. Également surnommé « Dr. Copper », le ratio Cuivre/Or est revenu à son niveau d’août dernier atteint lors du pic de panique des marchés après l’inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis. Ce niveau correspond également un peu près au plus bas de la crise financière et du creux de 2016 atteint en raison des mêmes incertitudes sur l’économie à cause d’une contraction de l’activité manufacturière.

D’un point de vue de l’analyse technique, le cuivre est relativement attractif face à l’or. Le métal rouge pourrait donc afficher une meilleure performance que le métal jaune au cours des prochaines semaines. Les perspectives sont haussières au-dessus du support.

Graphique du Ratio Cuivre/Or réalisé sur TradingView :

Le rendement du 10 ans US sur un support majeur de long terme

Le second indicateur qui laisse à penser que les actifs refuges sont relativement « chers » par rapport aux actifs risqués est le rendement des obligations américaines.

Dans la même logique que le ratio Cuivre/Or, le rendement du 10 ans américain est revenu à son creux de 2012 atteint pendant la crise de la dette européenne, et le creux de 2016 atteint pour les mêmes raisons que le ratio Cuivre/Or : une panique liée à la contraction de l’activité manufacturière.

D’un point de vue de l’analyse technique, les obligations américaines sont chères. Les opérateurs de marché pourraient donc calmer leurs achats sur les obligations. Les perspectives sont haussières au-dessus du support à 1,40%.

Les actifs risqués pourraient reprendre leur surperformance face aux actifs refuges

Dans le passé, lorsque le ratio Cuivre/Or ET/OU le rendement du 10 ans US avait atteint son support, cela marquait souvent le début d’un nouveau marché haussier des actions. Cela peut s’expliquer par les rotations des portefeuilles des gérants qui rééquilibraient leurs expositions.

Enfin, il est important de rappeler que le rendement des dividendes est toujours supérieur aux obligations. En d’autres termes, le « cash » retourné aux investisseurs est supérieur à travers les actions que les obligations. C’est un élément de fond positif pour les marchés actions.

Evidemment, l’aversion ne dépendra pas exclusivement des supports du ratio Cuivre/Or et du rendement du 10 ans US. Mais à court terme, nous pouvons estimer le marché trop pessimiste et qu’un rebond des actifs risqués est à prévoir.

Une amélioration des fondamentaux comme la fin de l’épidémie de coronavirus en Chine serait un important signal haussier pour les actifs risqués tels que les marchés actions et le cuivre.

