S&P 500 : Wall Street dans une configuration technique fragile

Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

Le RSI ne confirme pas la récente remontée des indices

Une clôture sous la MM20 séances donnerait des perspectives baissières jusqu’à la MM200

Les traders particuliers augmentent leurs positions longues sur les indices boursiers

Les marchés américains semblent à risque à court terme d’après l’analyse technique. En effet, Wall Street pourrait connaitre une correction d’au moins 5% à en croire l’analyse technique.

Les récents nouveaux records du S&P 500 et du Nasdaq 100 n’ont pas été soutenus par le momentum, qui continue à reculer depuis la mi-janvier. En effet, l’indicateur de momentum RSI enregistre des sommets de plus en plus bas depuis plus d’un mois.

Cette configuration démontre une fragilité de la part des acheteurs et une augmentation de la pression vendeuse. Une consolidation voire une correction suit généralement ce signal.

Graphique journalier du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Toutefois, les divergences ne sont pas des signaux qui donnent des niveaux d’entrées précis. Le cours peut continuer à monter longtemps avant que le ralentissement du momentum ait un réel impact sur le cours.

C’est pour cette raison qu’il est préférable de se fier au prix. Nous attendrons donc une clôture sous la moyenne mobile à 20 séances (en rose dans le graphique) pour adopter des perspectives baissières.

Une clôture sous la moyenne mobile à 50 séances (en bleu dans le graphique) serait une première depuis le début de ce nouveau marché haussier, ce qui renforcerait les perspectives baissières.

Les dernières fois qu’une correction du S&P 500 a eu lieu après une divergence du RSI, nous pouvons constater que le S&P 500 a corrigé jusqu’à sa moyenne mobile à 200 séances. Un retour à cette normale serait donc à prévoir.

Notons qu’en parallèle de ce ralentissement du momentum haussier, les traders particuliers augmentent leurs positions « longues » sur les indices. C’est généralement un mauvais signe pour les indices boursiers à court et moyen terme.

Découvrez nos prévisions de long terme des autres marchés dans nos guides prévisionnels.

