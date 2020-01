S&P 500 : Wall Street rebondit mais les perspectives restent baissières sous 3 293 points

Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

Les déclarations de l’OMS et le PIB américain soutiennent les marchés

Les contrats à terme américains dans le rouge malgré la hausse de 10% d’Amazon

Les perspectives du S&P 500 sont baissières sous 3293 points

Les déclarations de l’OMS et le PIB américain soutiennent les marchés

Après avoir ouvert en baisse et rejoint leurs plus bas de la semaine, les indices américains ont rebondi pour rejoindre leurs plus hauts de la semaine grâce à un PIB américain rassurant et la salutation de l’OMS aux mesures prises par le gouvernement chinois pour tenter d’endiguer l’épidémie de coronavirus.

Toutefois, les indices américains n’ont pas inscrit de nouveau plus haut hebdomadaire. Sous leurs plus hauts de la semaine, le risque d’une deuxième vague corrective est le scénario à privilégier du point de vue de l’analyse technique. D’ailleurs, les futures évoluent dans la rouge malgré la hausse de 10% d’Amazon dans les échanges électroniques après la fermeture des marchés…

Graphique horaire du S&P 500 réalisésur TradingView :

Les perspectives du S&P 500 sont baissières sous 3293 points

Techniquement, les perspectives du S&P 500 sont baissières à court terme sous la zone de résistance à 3181/3293 points. Un retour au plus bas de jeudi à 3245 points et à l’oblique haussière qui vient chercher les creux depuis le début de la semaine est le scénario à privilégier.

Un enfoncement du plus bas de la semaine à 3234 points ouvrirait la voie à une correction jusqu’au plus bas du 31 décembre à 3212 points.

En cas de clôture au-dessus de la zone de résistance et de la bande supérieure de Bollinger, une reprise de la tendance haussière de fond sera le scénario à privilégier.

Enfin, j’aimerais apporter l’attention sur l’oscillateur McClellan du Nyse. Cet indicateur fonctionne comme la MACD, mais est un indicateur de « respiration » du marché, pas de momentum. Il évolue selon le nombre net d’avance des actions du Nyse (en hausse s’il y a davantage d’actions qui montent).

En dessous de 0, cet indicateur favorise les bearishs. Les positions longues seront donc à proscrire en attendant de voir une remonter de cet indicateur au-dessus de 0.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

Graphique du McClellan du Nyse réalisé sur Stockcharts :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE