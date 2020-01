GBP/USD : La livre rebondit après le statuquo hawkish de la Banque d’Angleterre

Points-clés de l’article sur le GBP/USD :

La Banque d’Angleterre décide de maintenir ses taux inchangés

La BoE émet l’hypothèse d’une hausse des taux

Le GBP/USD évolue dans un triangle symétrique

La Banque d’Angleterre décide de maintenir ses taux inchangés

La livre sterling rebondit après la décision du MPC de la Banque d'Angleterre de maintenir son taux directeur inchangé à 0,75%. Le marché était très indécis et tablait entre une baisse des taux ou un statuquo. Les probabilités d’une baisse des taux étaient encore dominantes hier avant de chuter ce matin. Sur les 9 membres du Comité, 7 se sont prononcés pour le statu quo alors que 2 se sont prononcés pour une baisse.

Le communiqué explique cette décision par le fait que les dernières données économiques sont encourageantes, mais que le Comité souhaite adopter une approche attentiste alors que le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’UE vendredi.

Le Comité s’attend par ailleurs à une accélération de la croissance britannique en début d’année, grâce à une reprise de l'activité mondiale, la baisse des incertitudes liées au Brexit et les mesures de relance annoncées par le gouvernement.

La BoE émet l’hypothèse d’une hausse des taux

Toutefois, la banque a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour les années à venir. Elle prévoit dorénavant un taux de croissance de 0,8% en 2020 (vs 1,2% précédemment), avant d'accélérer à 1,4% en 2021 (vs 1,8%) et 1,7% en 2022 (vs 2,0%).

Mais cela n’a pas déçu les investisseurs. La banque centrale a plutôt procédé à un statuquo « hawkish » en mentionnant la possibilité d’une hausse des taux si l'économie se redresse conformément aux dernières projections et que l'inflation se reprend.

Le GBP/USD évolue dans un triangle symétrique

Graphique 4 heures du GBP/USD réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du GBP/USD est, à l’image des perspectives des taux de la BoE, indécis.

Le cours évolue dans un triangle symétrique, figure de compression qui matérialise de l’indécision de la part du marché.

Le mieux est donc pour le moment de rester à l’écart du GBP/USD. En revanche, il conviendra de surveiller la direction de sortie du triangle. Une sortie vers le haut donnerait des perspectives haussières jusqu’au plus haut de décembre vers 1,35$ tandis qu’une sortie vers le bas donnerait des perspectives baissières jusqu’au plus bas de décembre à 1,2900$.

