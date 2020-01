La bonne météo fait le mauvais temps au gaz naturel

Points-clés de l’article sur le cours du gaz naturel :

Les températures plus élevées aux Etats-Unis diminuent la demande d’énergie

Les stocks de gaz se réduisent deux fois plus lentement que la normale

Le cours du gaz naturel pourrait rejoindre son plus bas de 2016 à 1,61$

Les températures plus élevées aux Etats-Unis diminuent la demande d’énergie

L’ensoleillement et les températures plus élevés que la normale aux Etats-Unis font pression sur le cours du gaz naturel depuis le mois de novembre. Actuellement sous la barre symbolique des 2$, le cours du gaz naturel est à son niveau le plus bas depuis début 2016.

Les températures dans les 48 États les plus bas étaient généralement plus chaudes que la normale, sauf dans les régions du Nord-Est et du Midwest, où elles étaient plus fraîches que la normale.

Les stocks de gaz se réduisent deux fois plus lentement que la normale

Ces températures plus chaudes que la normale ont pour conséquence de réduire la demande d’énergie (les centrales électriques fonctionnant au gaz naturel réduisent leur production).

Les stocks accumulés le restant de l’année ont donc du mal à baisser. Ils se réduisent deux fois moins vite qu’en moyenne au cours des 5 dernières années.

Le cours du gaz naturel pourrait rejoindre son plus bas de 2016 à 1,61$

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du gaz naturel présente des perspectives baissières jusqu’au plus bas de 2016 à 1,61$. Le cours devrait clôturer cette semaine sous son plus bas de l’année dernière et sous le seuil psychologique à 2$.

L’indicateur de momentum RSI est correctement orienté vers le sud ce qui indique un momentum baissier croissant. En d’autres termes, la pression vendeuse s’accentue.

Graphique journalier du cours du cuivre réalisé sur TradingView :

