S&P 500 : Faut-il payer les marchés américains ?

Wall Street est haussier mais la divergence du RSI est un signal d’alerte

Quel catalyseur arrêtera Wall Street ? C’est la question dont énormément de personnes se posent en ce moment. Rien ne semble arrêter la bourse américaine à inscrire des nouveaux records. Pas même les tirs de missiles au Moyen-Orient. A croire que les investisseurs ont perdu la rationalité…

L’analyse technique est indiscutablement haussière et favorise les acheteurs. En revanche, le scénario d’une correction devient de plus en plus probable à court terme.

Le ralentissement du momentum haussier, illustré ci-dessous par la divergence du RSI, est un signal d’alerte. Il ne vient pas remettre en cause la tendance de long terme, mais pourrait précéder une petite correction (au moins 5%) des marchés au cours des prochaines séances.

C’était en tout cas le cas les dernières fois qu’il y a eu une divergence sur l’unité de temps journalière du S&P 500. Toutefois, une divergence peut se développer longtemps avant de précéder une correction. La divergence actuelle se développe depuis 1 mois. Quiconque qui a shorté le marché depuis le début du mois est actuellement en difficulté.

Une baisse du S&P 500 sous son plus bas à 20 jours ouvrirait la voie à une petite correction

Une divergence est un signal d’alerte, mais n’est pas un élément suffisant pour shorter le marché. Il faut un signal baissier du prix pour exploiter une divergence baissière. Un enfoncement de l’oblique baissière qui fait office de support depuis novembre serait un signal baissier suffisant pour shorter le marché.

Mais plus généralement, le plus bas à 20 jours est un bon signal baissier lorsqu’il est dépassé. Les droites verticales rouges dans le graphique ci-dessus sont tracées lorsque le S&P enfonce son plus bas à 20 jours après une divergence baissière du RSI.

Tous ces signaux ont précédé une correction d’au moins 5% (par rapport au plus haut). Ce sera l’objectif baissier minimum si le plus bas à 20 jours (actuellement à 3212) est enfoncé.

Le marché devrait continuer à progresser à court terme

Toutefois, nous pouvons constater que ces signaux ont lieu après une courte consolidation du S&P 500 à ses plus hauts. En effet, le S&P 500 ne commence pas à chuter le lendemain de nouveaux records. Quelques jours séparent le dernier sommet au début de la correction.

Etant donné que le S&P 500 a inscrit des nouveaux records l’avant-dernière séance, il y a donc peu de chances que la correction débute cette semaine…

Mais ce signal baissier sera surtout l’opportunité de se repositionner à l’achat (après la correction). En effet, il y a plus à gagner d’être à l’achat lorsque le marché est haussier que de shorter les petites corrections.

