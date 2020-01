Palladium : Le métal continue son ascension

Euro zone government debt given 'negative' outlook by Moody's https://t.co/9auasBrGoQ

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇨🇭CHF : 0,34 % 🇬🇧GBP : 0,24 % 🇦🇺AUD : 0,01 % 🇨🇦CAD : -0,05 % 🇪🇺EUR : -0,07 % 🇳🇿NZD : -0,25 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/Njk2WeeoQC

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : -0,11 % Or : -0,11 % Argent : -0,90 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/mm3Ldw7owO

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/OoVklHk723

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui CAC 40 : 0,05 % Dax 30 : 0,01 % Dow Jones : -0,00 % S&P 500 : -0,01 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/38fWIqGZ0o

Il est effectivement urgent que la Fed prête directement de la liquidité aux hedge funds https://t.co/MfgHbuHr9t

D’après le WSJ, les membres de la Fed réfléchiraient à prêter directement du cash aux hedge funds pour apaiser les tensions sur le repo... lol (...mais lol sidéré) https://t.co/i4MXOJAAlc

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 0,02 % Or : -0,10 % Argent : -0,85 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/AwtnQgXH5w

Léger repli des indices US après news selon laquelle les taxes US sur les produits chinois resteront en place jusqu’à l’après l’élection américaine et même si la « Phase 2 » des négociations commerciales commence https://t.co/3g3tzvbTA5