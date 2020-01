EUR/USD : un rapport NFP mitigé, l’euro proche d’un support majeur

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Le nombre de créations d’emplois aux US A ralenti plus que prévu

Le rapport NFP sur les créations d’emplois US du mois de décembre s’est révélé moins bon que prévu, avec 145k créations d’emplois, contre 164k anticipé. Enfin, les chiffres du mois précédent ont été révisés en baisse de 266k à 256k.

Le nombre de créations d’emplois aux États-Unis a ralenti plus que prévu en décembre, mais le rythme des embauches reste plus que suffisant pour maintenir la plus longue expansion économique de l'histoire.

La croissance des salaires aux États-Unis est tombée à 2,9% en décembre

Le taux de chômage demeure stable à 3,5% comme attendu, évoluant à un niveau historique, puisqu’il se maintient au plus bas depuis 50 ans et n'est jamais passé au-dessus de la barre des 4% depuis douze mois. Le mauvais chiffre provient de la progression des salaires, qui n’a atteint que 0.1% contre 0.3% anticipé en données mensuelles, et 2.9% contre 3.1% anticipé en données annuelles.

La paire EUR/USD proche du support à 1,1075$

Graphiquement, l’euro recule depuis plusieurs séances pour finalement évoluer sous l’oblique baissière et la moyenne mobile 200 périodes. A plus court terme, la paire se rapproche du support et de l’oblique haussière vers 1,1075$, ainsi un franchissement de ce niveau ouvrirait la voie vers une correction en direction des 1,1000$.

La dynamique de fond reste baissière, toutefois le marché évolue dans un range compris entre 1,1185$ et 1,1000$. En cas de cassure du range, l’EUR/USD risquerait de retourner vers de nouveaux plus bas. Inversement, un test positif sur le support à 1,1000$ permettrait d’entrevoir une nouvelle rotation des prix à l’intérieur du range.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

