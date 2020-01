Indices boursiers : surveillez la « vol de la vol » (V-VIX)

Points-clés de l’article :

Malgré les fortes tensions géopolitiques autour de l’Iran, le marché actions reste serein pour le moment et la volatilité implicite proche de son plancher.

L’indice de la peur (VIX) peut être aussi appréhendé via sa volatilité intrinsèque, le V-VIX, basé sur les options négociées sur le VIX.

VIX (indice de la peur) - TradingView

Alors que la plupart des analystes techniques envisagent un processus de prise de profit après la hausse linéaire des dernières semaines et les fortes tensions géopolitiques, les regards se tournent logiquement vers la volatilité implicite du marché actions, en particulier celle de WallStreet.

Le VIX, qui mesure la volatilité implicite des actions du S&P 500, est le baromètre le plus suivi. « L’indice de la peur » est basé sur le marché des options sur actions du S&P 500, c’est l’achat d’options PUT (mise en place de stratégies de couverture par les institutionnels) qui fait le monter la valeur du VIX pour simplifier.

Le VIX est actuellement proche de ses plus bas avec une valeur de 14 mais pas encore au contact de son plancher historique sous le niveau des 9. C’est le dépassement des 16 qui serait un signal de hausse forte à venir de la volatilité du marché actions US, et par contagion du marché actions international. Entre 10 et 16, c’est la valeur d’un marché actions calme, au-dessus de 20 le marché devient nerveux, cela peut correspondre à des prises de profit. Le VIX peut être négocié en direct via des options et des contrats futures, donc c’est un indicateur du risque d’autant plus convaincant.

V-VIX : volatilité implicite de la volatilité implicite (vol de la vol) - TradingView

Comme le VIX peut se négocier via des options, on peut en déduire le V-VIX, les anticipations de volatilité du VIX. En général, le V-VIX sera précurseur du VIX donc il faut le suivre de très près. Pour le moment, il n’y a rien à signaler du côté du V-VIX mais cela peut changer rapidement au regard des tensions au Moyen-Orient.

