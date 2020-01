Brent : le pétrole confirme son signal haussier de long terme

Points-clés de l’article sur le prix du baril Brent :

L’apaisement des tensions commerciales soutient les cours de pétrole

Les cours de pétrole confirment les premiers signaux haussiers de long terme émis la semaine dernière. En effet, les prix des barils Brent et WTI clôturent à des niveaux les plus élevés depuis le début de l’été.

L’augmentation du gel de production de l’OPEP et de ses alliés et l’apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sont les deux principaux facteurs qui justifient la remontée de plus de 20% des cours depuis octobre.

Sur le plan de l’analyse technique, les cours de pétrole sont sortis par le haut de leurs ranges de long terme dans lesquels ils évoluaient depuis le début de l’été. Ce sont des signaux haussiers majeurs qui donnent des perspectives haussières jusqu’à 80$ le baril Brent et 71$ le baril WTI.

Graphique journalier du prix du baril Brent réalisé sur TradingView :

Le prix du baril renforce ses perspectives haussières en s’éloignant de son range

En s’éloignant davantage de son range, le marché confirme la nouvelle tendance haussière que prend les cours de pétrole. Mais le baril Brent devra commencer par s’affranchir de son plus haut de septembre à 69,70$ atteint après l’attaque de drones sur des infrastructures saoudiennes. Le plus haut de 2019 atteint en avril à 75,58$ sera la résistance suivante à surveiller.

Au cours des prochaines semaines, les relations commerciales et la signature du fameux accord commercial de phase un entre les Etats-Unis et la Chine sont les éléments les plus susceptibles d’influencer les cours de pétrole. Aucune réunion de l’OPEP n’est prévue avant la fin mars pendant laquelle le cartel pourrait s’accorder sur une nouvelle extension du gel.

