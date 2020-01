2 raisons qui pourraient faire exploser le cours de l’or en 2020

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

2019 était la meilleure année de l’or depuis 2010

L’achat massif d’or par les banques centrales devrait continuer à soutenir l’or en 2020

La baisse du dollar pourrait soutenir à son tour le cours de l’or

2019 a été une excellente année pour l’or. En fait, 2019 était sa meilleure année depuis 2010. Le cours de l’or s’est apprécié de 18% face au dollar et près de 20% face à l’euro.

Le cours de l’or a surtout émis d’importants signaux techniques haussiers en 2019 en sortant par le haut d’une figure de consolidation qui aura duré 6 ans. En effet, le cours de l’or s’échange à des niveaux jamais vus depuis 2013 face au dollar. Et la tendance pourrait continuer pour différentes raisons.

1) L’achat massif d’or par les banques centrales

Vendeuses nettes depuis des décennies, les banques centrales sont redevenues des acheteurs nets d'or depuis 2012. Au cours des neufs premiers mois de 2019, les banques centrales ont ajouté 547,5 tonnes de métal jaune à leurs réserves, soit une hausse de 12% comparé à 2018.

Pour des raisons politiques et économiques, les banques centrales se tournent de plus en plus sur l’or et pourraient continuer dans ce sens en 2020. En effet, la Chine et la Russie, deux importants importateurs d’or, se dégagent des obligations américaines au profit de l’or.

D’un point de vue économique, les banques centrales augmentent leurs stocks d’or pour rassurer les investisseurs sur leurs politiques monétaires accommodantes. En effet, les stocks d’or permettent de rassurer les investisseurs, car ils servent de « garantie » ultime en cas de faillite du système monétaire actuel.

2) La baisse du dollar

La reprise de l’économie mondiale grâce à l’apaisement des tensions commerciales devrait permettre aux devises de rebondir face au dollar.

Techniquement, les perspectives deviennent de plus en plus baissières sur le dollar. Tout d’abord, le momentum de l’indice DXY, illustré ci-dessous par l’indicateur RSI, a clôturé à son niveau le plus bas depuis le début de la hausse en 2018, ce qui pourrait précéder une accélération baissière de l’indice.

Témoin de cet affaiblissement des acheteurs, le cours a clôturé sous sa moyenne mobile à 52 semaines (1 an) pour la première fois depuis mi-2018.

Enfin, l’indice est actuellement en train de tester la borne basse de son canal haussier dans lequel il évolue depuis 2018. Une sortie par le bas serait un nouveau signal qui renforcerait les perspectives baissières.

Graphique hebdomadaire du DXY réalisé sur TradingView :

Il n’est pas impossible de voir le DXY corriger 50% de sa hausse de 2018-2019, voire revenir à ses plus bas de 2018 vers 90 points.

Attention, cet article n’est pas un conseil d’investissement, mais simplement une énumération des facteurs les plus probables qui (selon moi) pourraient justifier une poursuite de la hausse de l’or.

