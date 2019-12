EUR/USD : Analyse et prévision de la semaine

Points-clés de l’article sur le cours de l’EUR/USD :

Le cours de l’ EUR USD est sorti par le haut de son biseau baissier de long terme

L’euro pourrait entreprendre une tendance haussière en 2020

Les perspectives sont haussières jusqu’à 1,15$ à court terme

PMI et prix des logements attendus

Ce serait une nouvelle courte semaine sur les marchés pour cette dernière semaine de vacances. Aux États-Unis, les indicateurs clés incluent cette semaine sont les prix des logements Case-Shiller pour octobre et l'indice manufacturier ISM de décembre suivi des Minutes de la Fed, des dépenses de construction, la balance commerciale et les stocks de gros.

Ailleurs, les enquêtes PMI manufacturier de Markit seront à l'honneur, aux côtés des indicateurs monétaires britanniques et des prix des logements et du PMI NBS de la Chine.

Le cours de l’EUR/USD est sorti par le haut de son biseau baissier de long terme

L’année 2020 devrait être particulièrement intéressante pour l’EUR/USD depuis que le cours est sorti par le haut de son biseau descendant de long terme la semaine dernière. En effet, grâce à l’apaisement des tensions commerciales, l’euro a rebondi et a clôturé à l’extérieur de son biseau dans lequel il évoluait depuis plus d’un an. Ce signal donne des perspectives haussières et ouvre la voie à un retour de l’EUR/USD à 1,18$ en 2020.

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD sur TradingView :

Analyse cours de l’EUR/USD

En plus d’être sorti par le haut de son biseau, l’EUR/USD a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours pour la première fois depuis juin et a formé un triangle ascendant.

Cette convergence de signaux haussiers renforce la crédibilité du scénario d’un renversement haussier de l’EUR/USD en 2020.

Les perspectives sont haussières jusqu’à 1,15$ à court terme

Toutefois, plusieurs résistances seront à surveiller avant le sommet du biseau à 1,18$. Tout d’abord, le sommet de juin à 1,1412$ sera la première résistance majeure. Dans un deuxième temps, ce sera le seuil psychologique à 1,15$ que nous surveillerons, puis le sommet de janvier 2019 à 1,1569$.

Cette stratégie haussière serait invalidée si le cours réintégrait son biseau et cassait son oblique haussière de court terme. Une reprise de la tendance baissière serait alors le scénario le plus probable et un retour aux plus bas de 2019 vers 1,09$ serait à anticiper.

Notons que du point de vue du sentiment, les clients IG sont majoritairement vendeurs de la paire, ce qui permet de renforcer notre biais bullish.

