EUR/CHF : l’euro pourrait rebondir jusqu’à 1,10 franc

Points-clés de l’article sur le cours de l’EUR/CHF :

L’ EUR CHF trouve un support à son plus bas de novembre

La divergence du RSI suggère un rebond de l’euro

La convergence des signaux renforce le scénario d’une reprise de l’économie mondiale

L’EUR/CHF trouve un support à son plus bas de novembre

L’analyse technique de l’EUR/CHF laisse à penser qu’un rebond du taux de change soit de plus en plus possible à court terme. En effet, après avoir bien reculé depuis la mi-décembre, le marché semble trouver un support vers 1,0850 : le plus bas de novembre.

Cela fait plus d’une semaine que l’euro a arrêté de reculer et consolide à ce niveau. L’unité de temps 4 heures permet d’apercevoir un net essoufflement des vendeurs. Par ailleurs, l’indicateur de momentum RSI diverge avec le prix. Alors que ce dernier consolide, le RSI rebondit et est passé en territoire bullish (> 50) ce qui pourrait précéder un rebond du prix.

Au prix actuel, le ratio risque rendement est intéressant, car les perspectives haussières sont jusqu’à 1,10 (plus haut de décembre) alors que le risque baissier est le récent plus bas à 1,0855, ce qui fait un ratio de 2,5.

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/CHF sur TradingView :

Analyse cours de l’EUR/CHF

La convergence des signaux renforce le scénario d’une reprise de l’économie mondiale

A noter également que les autres marchés comme les devises « risquées » (euro, dollar australien et dollar néo-zélandais), le cuivre, le pétrole ou encore le rendement des obligations montrent des signaux haussiers de plus en plus important.

La convergence et la durabilité de ces signaux renforce laissent à penser que le ralentissement de l’économie mondiale est derrière nous et renforce l’hypothèse selon laquelle la croissance pourrait réaccélérer à partir de 2020, ce qui serait un élément positif pour le taux de change EUR/CHF.

Fondamentalement, le taux de change EUR/CHF est surtout influencé par le Brexit et plus globalement le sentiment des marchés. Un Brexit « doux » et de l’appétit au risque sont des facteurs soutenant le taux de change. Les prochains commentaires de Boris Johnson devraient donc continuer à rythmer la paire.

Découvrez nos prévisions de moyen terme des différents marchés dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE