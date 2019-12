USD/CAD : les perspectives baissières jusqu’à 1,30 se renforcent

Points-clés de l’article sur le cours de l’USD/CAD :

Le dollar canadien a surperformé les autres devises en 2019

L’ USD /CAD sort par le bas de son canal haussier de long terme

Les perspectives baissières jusqu’à 1,30 se renforcent

Le billet vert semble de plus en plus fragile face aux autres devises majeures. Depuis la baisse des incertitudes politiques avec l’accord de retrait du Brexit et l’accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, les devises « risquées » surperforment les devises refuges (JPY & USD). Le graphique ci-dessous montre la performance de chaque devise majeure face au dollar US sur les trois derniers mois.

Performance des devises majeures depuis 3 mois

Le dollar canadien fait exception en progressant de seulement 1% face au billet vert, ce qui est moins que le franc suisse (devise refuge). Cela dit, le dollar canadien avait fortement surperformé les majeures les précédents trimestres.

Le CAD est la devise qui s’est la plus appréciée en 2019 grâce à la résilience de son économie et le statuquo de la Banque du Canada tout au long de l’année (+4,16% face au dollar USD).

L’USD/CAD sort par le bas de son canal haussier de long terme

Bien que l’USD/CAD n’ait pas inscrit de nouveau plus bas majeur depuis cet été, le taux de change est en train de renforcer les perspectives baissières en sortant par le bas de son canal haussier de long terme.

Graphique hebdomadaire du cours de l’USD/CAD sur TradingView :

Analyse cours de l’USD/CAD

En effet, l’USD/CAD est toujours au-dessus de ses creux de juillet et octobre, mais est sortie par le bas de son canal haussier dans lequel il évoluait depuis l’été 2017. Cette sortie par le bas remet clairement en question la tendance haussière de long terme d’autant plus que le cours évolue dans un canal baissier depuis le début de l’année et que les moyennes mobiles de long terme sont dorénavant baissières.

Les perspectives baissières jusqu’à 1,30 se renforcent

La clôture hebdomadaire de ce soir devrait confirmer la sortie par le bas du canal et donc renforcer la crédibilité du signal baissier.

Le premier objectif baissier en sortant par le bas du canal haussier sera le support psychologique à 1,30, puis le seuil de 50% de retracement de la tendance haussière de 2017 à 2019 à 1,2863$.

Après le maintien de la politique monétaire de la Banque du Canada, la remontée des cours de pétrole pourrait prendre le relai au renforcement du dollar canadien et donc de la baisse de l’USD/CAD. En effet, après près de 6 mois en range, le Brent est en train d’y sortir par le haut, ce qui pourrait marquer le début d’une tendance haussière de l’or noir.

