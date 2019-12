Pétrole : le prix du baril Brent pourrait rejoindre 80$ en 2020

Points-clés de l’article sur le prix du baril Brent :

La baisse inattendue des stocks de pétrole soutient les cours de pétrole

Le prix du baril Brent sort par le haut de son range de long terme

Les cours de pétrole pourraient continuer à progresser jusqu’à 80$

Les cours de pétrole prolongent leurs gains ce vendredi et sont revenus à leurs niveaux observés pour la dernière fois à la mi-septembre, grâce à la baisse inattendue des stocks de pétrole aux Etats-Unis. En effet, l'American Petroleum Institute (API) a déclaré que les stocks de pétrole du pays avaient chuté de 7,9 millions de barils la semaine dernière. Les données officielles doivent être publiées plus tard dans la journée par la US Energy Information Administration (EIA).

L’or noir continue sa progression en inscrivant ce vendredi un plus haut de 3 mois au-dessus de 68$ le baril Brent. Le prix du baril est en hausse de plus de 20% depuis son point bas d’octobre sur fond de réduction de l’offre et d’augmentation de la demande.

En effet, les prévisions d’offre ont diminué après le couple supplémentaire de production de l’OPEP et de ses alliés annoncée début décembre. L’OPEP+ s’est accordé à augmenter de 500 000 barils par jour sa baisse de production au premier trimestre 2020.

Côté demande, les prévisions augmentent à mesure que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine s’apaisent. La trêve commerciale et l’espoir quant à une reprise de l’économie mondiale et américaine après les annonces que les ventes en ligne pendant les vacances ont atteint un niveau record dope également les cours de pétrole.

Graphique hebdomadaire du cours de l’USD/CAD sur TradingView :

Analyse cours du Brent

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du Brent a émis un signal haussier important cette semaine en sortant par le haut de son range dans lequel il évoluait depuis le début de l’été. La clôture hebdomadaire devrait se faire à l’extérieur du range, ce qui renforcerait le signal haussier.

Après le franchissement de l’oblique baissière de long terme au début du mois, c’est la sortie par le haut du range qui soutient les perspectives haussières. Ce signal ouvre la voie à un retour de l’or noir à ses sommets d’avril vers 76$, mais davantage de hausse n’est pas à exclure. En effet, la sortie par le haut du range donne un objectif théorique haussier jusqu’à 80$.

Une réintégration du range invaliderait les perspectives baissières et pourrait signaler un renversement de la tendance haussière jusqu’en bas du range. Les prochaines séances seront donc cruciales pour renforcer le signal haussier de la sortie par le haut du range.

