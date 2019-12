CAC 40 : le sommet de 2007 en ligne de mire

Points-clés de l’article sur le CAC 40:

Le CAC 40 clôture pour la première fois depuis 12 ans au-dessus des 6000 points

Le plus haut de 2007 à 6169 points en ligne de mire

Le CAC 40 pourrait rapidement sortir par le bas de son canal haussier

Le CAC 40 a clôturé vendredi à son niveau le plus élevé depuis 2007 ! L’indice parisien a enfin clôturé au-dessus des 6000 points, un seuil que les opérateurs de marchés n’avaient pas connu depuis 12 ans !

La bonne nouvelle pour les acheteurs, c’est que le CAC 40 devrait continuer à progresser, mais son rythme devrait probablement ralentir. En effet, les 6000 points représentaient une résistance psychologique importante, mais en réalité, ce seuil n’a pas été une importante résistance dans le passé.

Les deux résistances les plus importantes de l’histoire du CAC 40 sont le plus haut de 2000 à 6944 points et le plus haut de 2007 à 6169 points. La clôture hebdomadaire au-dessus des 6000 points permet simplement de renforcer les perspectives haussières jusqu’au sommet de 2007.

Cette résistance à 6169 points est donc la prochaine résistance majeure, car elle pourrait faire office de beaucoup de prise de bénéfices. Pour rappel, c’est le plus haut seuil atteint du CAC 40 en 2007 avant le crash de +50% des marchés dû à la crise financière…

Graphique mensuel du CAC 40 réalisé sur TradingView

A court terme, une stratégie d’achat depuis les 6000 points peut être mise en place pour viser les 6169 points.

Le bas du canal haussier de court terme sous 6000 points sera également un niveau de prix intéressant pour se positionner dans la tendance de fond.

Graphique journalier du CAC 40 réalisé sur TradingView

Le CAC 40 pourrait rapidement sortir par le bas de son canal haussier

Une sortie par le bas du canal me semble probable après que le cours ait atteint les 6169 points, car ce momentum haussier n’est pas soutenable sur le long terme (+33% sur un rythme annualisé au cours des 4 derniers mois).

Ces derniers mois, les marchés ont essentiellement été portés par l’apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. La donne pourrait changer au premier trimestre 2020 avec les nombreux évènements attendus.

Pour rappel, nous attendons toujours la signature de la « phase 1 » de l’accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine à la rentrée. Fin janvier, le Brexit devrait avoir lieu ce qui permettra à l’UE et au Royaume-Uni de débuter les négociations commerciales (qui ne s’annoncent pas simples). Dans le même temps, les tensions commerciales entre l’UE et les Etats-Unis pourraient se dégrader. Jusqu’à aujourd’hui, l’UE n’était pas la priorité de Donald Trump, mais maintenant que Washington a conclu un premier accord avec la Chine, Bruxelles pourrait devenir la cible du bureau Ovale…

