Le dollar canadien a surperformé le Forex en 2019 – Pourquoi ?

Le dollar canadien et le Canada sont loin d’avoir fait la Une des journaux économiques et financiers cette année qui étaient plutôt consacrées au Brexit, la guerre commerciale et l’économie allemande. Pourtant, le dollar canadien a bel et bien surperformé les devises majeures cette année.

Face au dollar, ce n’est pas moins de 4% que le dollar canadien a gagné depuis le début de l’année. La différence avec l’euro est la plus flagrante parce qu’à l’inverse du dollar canadien, l’euro est la devise majeure qui a le plus reculé en 2019. Du coup, le dollar canadien s’est apprécié de près de 7% face à l’euro en 2019 !

Cette surperformance du dollar canadien peut s’expliquer par un seul facteur : la résilience de l’économie canadienne. En effet, nous avons beaucoup dit que l’économie américaine est restée particulièrement résiliente au ralentissement de l’économie mondiale provoqué par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Cette guerre entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales a provoqué d’importantes incertitudes économiques jusqu’à faire craindre une récession de l’économie mondiale et de l’économie américaine, ce qui avait poussé la Fed à réagir en assouplissant sa politique monétaire.

Les grandes puissances économiques exportatrices comme la zone euro, le Japon et la Chine ont été fortement pénalisé par ces incertitudes jusqu’à provoquer l’une des pires crises du secteur automobile allemand en 22 ans, ce qui a failli emporter l’économie allemande en récession.

Mais le Canada a fait exception et a fait mieux que son voisin du sud : les Etats-Unis. En effet, même si les deux économies sont restées particulièrement résilientes au ralentissement de l’économie mondiale, le Canada s’est différencié par sa banque centrale.

A l’inverse de la réserve fédérale américaine, le banque du Canada n’a pas assoupli sa politique monétaire en 2019. La BoC a opté pour le statuquo tout au long de 2019 alors que le marché s’attendait à ce qu’elle suive la marche de la Fed en baissant à son tour ses taux d’intérêts.

La Banque du Canada s’est réellement différenciée des autres banques centrales cette année, car la Fed, la BCE, la RBA et la RBNZ ont toutes les quatre baissées leurs taux d’intérêt cette année. La BoJ, la BNS et la BoE ont également maintenu leurs taux inchangés cette année mais pour des raisons différentes : la BoJ et la BNZ ne peuvent pas baisser leurs taux réellement plus bas et la BoE préfère garder des marges de manœuvre à l’approche du Brexit.

