Brent : Jusqu’ou peut remonter le prix du baril ?

Le pétrole atteint son niveau le plus élevé en 3 mois

L’apaisement des tensions commerciales soutient les cours de pétrole

Le prix du baril Brent pourrait rejoindre 67,63$ à court terme

Les prix du pétrole ont atteint leurs plus hauts niveaux en trois mois, tirés à la hausse par les réductions supplémentaires de l’offre de l'OPEP +, la désescalade des tensions commerciales sino-américaines, le ralentissement du schiste américain et la stabilisation apparente de l'économie mondiale.

OPEP+ : malgré l’augmentation de 500 000 barils par jour du gel de production de l’OPEP et de ses alliés, (portant le gel total à 1,7 Mbj à partir de janvier), l 'AIE voit toujours une surabondance de l’offre en 2020 , mais les 500 000 bpj supplémentaires de réductions promises par l'OPEP + ont contribué à changer le sentiment du marché.

Guerre commerciale US/Chine : l'administration américaine a accepté de réduire certains tarifs sur les marchandises chinoises en échange de l’importation massive de produits agricoles américains par Pékin . Encore une fois, il est difficile de juger si cet accord va permettre de soutenir l’économie mondiale, mais le fait que la guerre commerciale est passée de l'escalade à la désescalade a rassuré les investisseurs et soutenu les cours de pétrole.

Schiste américain : les prévisions des analyses de la production américaine en 2020 sont assez larges, mais le ralentissement de la croissance du nombre de puits de pétrole en activité rend le scénario d’une poursuite de la croissance de la production américaine moins probable.

Economie mondiale : enfin, les craintes de récession de l’économie mondiale qui faisaient la U ne des médias ne sont plus autant approuvé es par le consensus et les dernières données en provenance de Chine montrent une amélioration.

Le Brent pourrait rejoindre 67,63$ à court terme

Ces 4 facteurs sont indiscutablement ceux qui justifient le plus le rallye haussier du pétrole ces derniers mois. Les cours de pétrole sont à leur niveau le plus élevé en 3 mois cette semaine et pourraient continuer d’augmenter jusqu’en haut de leurs ranges.

En effet, l’analyse technique donne des perspectives haussières jusqu’à au moins 67,63$ le baril Brent (le sommet de juillet). Sur le long terme, les perspectives se joueront selon la réaction du marché à ce niveau de prix.

Une clôture au-dessus de 67,63$ serait un signal haussier fort qui ouvrirait la voie au plus haut de l’année à environ 75$. A l’inverse, un renversement depuis cette résistance menacerait le prix du baril à un retour en bas de son range à 56$.

Dans les deux cas, un changement dans les fondamentaux sera nécessaire. Une nouvelle escalade des tensions entre Pékin et Washington crédibiliserait le scénario baissier tandis qu’un apaisement des tensions soutiendrait le premier.

Graphique journalier du cours du Brent réalisé sur TradingView

