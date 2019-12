AUD/USD : le marché n’apprécie guère le ton dovish de la RBA

Points-clés de l’article sur l’AUD/USD:

Le dollar australien recule en raison du ton dovish de la RBA

La tendance haussière de l’ AUD/USD reste valide mais est fragilisée

Les négociations commerciales et la RBNZ donneront des indices sur la RBA

La RBA ouvre la voie à davantage de baisse des taux

Le dollar australien est en baisse ce mardi à la suite de la publication des « Minutes » de la banque centrale (RBA). Dans son dernier compte rendu, la RBA a indiqué que davantage de baisse de taux étaient possibles si l’économie en avait besoin.

Bien que cette annonce ne soit pas une grande surprise, le compte rendu montre qu’une nouvelle baisse des taux est clairement envisageable dès la publication des prochaines prévisions économiques de la RBA en février prochain.

L’AUD/USD réintègre son range mais la tendance reste haussière

Sur le plan de l’analyse technique, l’AUD/USD qui avait réussi à sortir par le haut de son range la semaine dernière, est en train de le réintégrer en raison du ton dovish du communiqué. Le support de novembre à 0,6750 sera crucial pour préserver la tendance haussière de court terme. Une clôture sous ce seuil mettrait fin à la série de creux et sommets de plus en plus hauts depuis octobre, ce qui donnerait des perspectives baissières jusqu’en bas du range à 0,6677.

Graphique journalier de l’AUD/USD réalisé sur TradingView

Un nouveau sommet supérieur à celui d’octobre à environ 0,6900 permettrait de renforcer les perspectives bullish. Le rebond du NZD/USD et du cuivre soutient les perspectives haussières de la paire AUD/USD ce qui m’incite à privilégier les stratégies acheteuses au-dessus de 0,6650 plutôt que les stratégies vendeuses jusqu’en bas du range.

La phase 2 des négociations commerciales et la RBNZ comme prochains catalyseurs

Les prochains évènements à suivre pour la paire AUD/USD sera bien évidemment la signature de l’accord commercial de phase 1 conclu entre les Etats-Unis et la Chine les Etats-Unis. La signature devrait se faire en début janvier et pourrait permettre de sceller officiellement l’accord.

Les pourparlers de la « phase 2 » seront probablement le dossier chaud du prochain semestre. A plus court terme, la décision des taux de la RBNZ (banque centrale de Nouvelle-Zélande) prévue le 12 février sera à suivre de très près, car les deux bandes centrales ont des politiques monétaires coordonnées. Un ton dovish de la RBNZ renforcerait les probabilités de baisse des taux de la RBA.

