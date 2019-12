GBP/USD : Après 1,3380 la livre sterling pourrait rejoindre 1,3658

Points-clés de l’article sur le GBP/USD:

Les conservateurs de Boris Johnson gagnent les élections législatives

Le scénario d’un Brexit doux le 31 janvier se concrétise

Les perspectives du GBP/USD sont haussières jusqu’à 1,4346$

Les conservateurs de Boris Johnson gagnent les élections législatives

Le GBP/USD a correctement rejoint la résistance du printemps à 1,3313 grâce tout à d’abord à la spéculation des marchés quant à une victoire des conservateurs aux élections législatives qui s’est vue concrétisée cette nuit.

En effet, le Parti du Premier ministre Boris Johnson a remporté les élections législatives en réussissant à faire élire une majorité qui avait été perdue lors des élections législatives anticipées en juin 2017 demandées par Theresa May.

Maintenant que les conservateurs ont récupéré la majorité, Boris Johnson devrait pouvoir faire ratifier son accord sur le Brexit négocié avec l’UE en octobre dernier. Ce texte pourrait être présenté aux députés dès la semaine prochaine avant les fêtes de fin d’année.

Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni sortirait de l’UE le 31 janvier si l’accord était ratifié d’ici là, ce qui permettra au Royaume-Uni de commencer la phase de négociations commerciales avec l’UE et ses autres partenaires économiques pour conclure des accords commerciaux.

Même si le Royaume-Uni sort de l’UE le 31 janvier, les britanniques continueront à être dans le « système » européen et à bénéficier du lire échange avec ses partenaires jusqu’à la fin de la période de transition prévue en décembre 2020. Le plus urgent pour le Royaume-Uni (et l’UE) sera alors d’arracher un bon accord commercial avec les européens d’ici décembre 2020 pour éviter tout choc économique. En effet, il serait très pénalisant pour les consommateurs britanniques si aucun accord commercial est négocié avec l’UE d’ici la fin de la période de transition compte tenu du fait que la moitié des produits dans les supermarchés britanniques viennent de l’UE…

Graphique journalier du GBP/USD réalisé sur TradingView

Les perspectives du GBP/USD sont haussières jusqu’à 1,4346$

Sur le plan de l’analyse technique, le GBP/USD a dépassé sa résistance du printemps à 1,3313 cette nuit. Une clôture au-dessus de ce seuil permettrait de valider le signal haussier et renforcerait les perspectives haussières.

Sur le long terme, les perspectives sont clairement haussières grâce à l’amélioration des fondamentaux (victoire des conservateurs => Brexit doux en janvier).

Techniquement, le premier signal haussier de long terme était la sortie par le haut du biseau descendant en octobre dernier. Le second est maintenant la moyenne mobile à 200 jours qui devient haussière.

Sur le long terme, un retour du GBP/USD à son sommet de 2018 n’est pas un scénario à exclure et pourrait être rejoint plus rapidement que prévu si les députés soutiennent l’accord de Brexit de Boris Johnson.

La résistance d’octobre 2017 à 1,3658$ qui a fait office de support en mars 2018 sera la prochaine résistance intermédiaire à surveiller, suivi par la résistance psychologique à 1,40$ et enfin le sommet de 2018 à 1,4346$

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE