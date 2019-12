DAX / CAC 40 : les bourses inscrivent des plus hauts annuels

Points-clés de l’article sur le CAC 40 et le DAX 30 :

Les bourses mondiales enchantés par l’accord commercial et la victoire des conservateurs aux élections britanniques.

Le CAC 40 pourrait terminer l’année à 6000 points – le DAX à 13 600.

L’AD Line et le Sentiment Clients IG soutiennent le rallye haussier des indices.

Vendredi, les principaux indices boursiers du monde progressent après la victoire du Parti Conservateur de Boris Johnson aux élections législatives et après la nouvelle selon laquelle l’accord commercial de phase 1 avec la Chine a été trouvé.

Concernant la situation outre-Manche, le Parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni a remporté sa plus grande majorité depuis 1987 ce qui devrait permettre à Boris Johnson de faire ratifier son accord du Brexit et de délivrer la sortie du Royaume-Uni de l'UE le mois prochain.

Pour ce qui est des négociations commerciales, des nouvelles selon lesquelles Donald Trump et les négociateurs américains se sont mis d'accord sur les termes d'un accord commercial de phase 1 avec la Chine ont rassuré les investisseurs.

Le CAC 40 et le DAX 30 sont en hausse de plus de 1% et inscrivent des nouveaux plus hauts annuels ce vendredi. La clôture hebdomadaire devrait une nouvelle fois soutenir les bulls puisque le chandelier devrait être de couleur verte.

La prochaine date importante (encore à confirmer) est la 20 décembre. Date à laquelle Boris Johnson pourrait soumettre son accord du Brexit au vote des parlementaires.

D’ici là, les marchés actions pourraient continuer à digérer ces deux bonnes nouvelles attendues depuis plusieurs mois (et même plusieurs années pour le Brexit).

Techniquement, la prochaine résistance du CAC 40 correspond au seuil psychologique des 6000 points et celle du DAX est ni plus ni moins que son plus haut historique inscrit début 2018 à 13'596 points.

Graphiques journaliers du CAC 40 et du DAX 30 réalisés sur TradingView

Il n’y a pas grand-chose à dire de l’analyse technique si ce n’est que la tendance des principaux indices boursiers du monde est haussière à court, moyen et long terme.

En plus du fait que les principaux indices boursiers connus comme le CAC 40, le DAX ou encore le S&P inscrivent des nouveaux plus hauts annuels, il est important de constater que l’indice MSCI World (bourses économies développées) et l’indice MSCI ACWI (bourses économies développées + émergentes) inscrivent également des nouveaux plus hauts historiques ! Ce n’est pas ainsi que débute un marché baissier ou une récession.

Bien que beaucoup de traders s’inquiètent de la nature de ce marché haussier et le juge « infondé », le positionnement des clients IG suggère qu’un renversement majeur n’est pas à prévoir. Selon les indices, environ 75% des traders particuliers vendent à découvert les indices !

Graphique du Sentiment Clients IG

Il est également important de noter que la ligne d’avancée / recule (AD Line) du NYSE inscrit également des nouveaux records ce qui veut dire que c’est l’ENSEMBLE de la côte américaine qui progresse (pas seulement quelques grosses valeurs).

En 2007 et en 2000, l’AD Line commençait à reculer plusieurs mois avant que les indices boursiers plongent.

Graphique journalier de l’AD Line du NYSE réalisé sur Stockcharts.com

