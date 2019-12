Le dollar en baisse après la Fed, l’euro et l’or en hausse

Points-clés de l’article :

La Fed en statuquo jusqu’en 2021

La BCE attendue cette après-midi

Le dollar recule, l’ euro et le cours de l’or rebondissent après la Fed

La Fed en statuquo jusqu’en 2021

Les investisseurs vendent le dollar depuis hier soir après que les membres du Comité de la Fed ont décidé de maintenir les taux inchangés en décembre et en 2020 . En effet, lors de sa dernière réunion monétaire de l’année, le Comité a décidé de maintenir la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 1,5 et 1,75% et a indiqué ne pas prévoir de changement dans ses taux directeurs l’année prochaine.

Au niveau des projections économiques, l’inflation core PCE et le taux de chômage ont été revu légèrement à la baisse.

Les marchés n’ont que peu réagi à l’évènement. Le billet vert est vendu depuis hier mais la volatilité reste relativement faible. Par ailleurs, les attentes du marché n’ont pas changé depuis hier. Le marché prévoit toujours une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre 2020 d’après l’outil FedWatch de CME Group.

L’EUR/USD une oblique baissière majeure

L’euro est parvenu à inscrire un plus haut de plus d’un mois après la Fed. Le marché devrait dorénavant attendre la BCE cette après-midi pour reprendre une nouvelle direction avant les résultats des élections législatives britanniques attendues cette nuit.

Techniquement, le cours de l’euro dollar évolue proche d’une résistance importante, correspondante à sa moyenne mobile à 200 séances, mais également une oblique haussière qui fait pression sur le taux de change depuis l’année dernière.

Un franchissement de cette résistance serait un important signal bullish qui ouvrirait dans un premier temps la voie à la résistance d’octobre à 1,1183, puis la résistance de juin à 1,1412.

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Le DXY a son niveau le plus bas depuis mi-octobre

La configuration technique du DXY est très intéressante, car l’indice a clôturé mercredi à son niveau le plus bas depuis mi-octobre. Une clôture sous ce support serait un important signal baissier pour les actifs refuges comme les obligations et un important signal haussier pour les actifs risqués comme l’euro et le dollar australien.

Techniquement, une clôture sous le creux d’octobre à 97,13 ouvrirait la voie au creux de juillet à 96,67 puis celui de juin à 95,84 points.

Graphique journalier du DXY réalisé sur TradingView :

Le cours de l’or est soutenu par le baisse du dollar malgré l’appétit au risque

Pour ce qui est du cours de l’or, la baisse du dollar empêche le cours de l’or de reculer malgré le certain appétit au risque des investisseurs depuis deux mois. Cependant, une stratégie baissière depuis le haut du canal me semble tout à fait envisageable pour viser les récents plus bas vers 1350 dollars et éventuellement la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 1409.

Découvrez nos prévisions de long terme dans nos guides trimestriels.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE