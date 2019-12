GBP/USD : la suite de la tendance dépend du résultat qui sera obtenu jeudi soir par les Conservateurs

Points-clés de l’article :

La tendance haussière du taux GBP/USD s’est construite sur les sondages donnant une large victoire aux Conservateurs. Les résultats seront connus jeudi soir.

L’analyse technique du cours du GBP USD a décrit une tendance haussière bien construite avec une pause à la veille des élections.

Cours du GBP/USD – TradingView

La campagne électorale bat actuellement son plein et le marché est suspendu au quotidien aux sondages d’opinion, notamment ceux de YouGov (https://yougov.co.uk/) qui accorde actuellement 43% d’intentions de vote pour les Conservateurs (339 sièges) et 34% pour les Travaillistes, soit une estimation de 231 sièges. Il semble donc que la perspective d’une victoire des Conservateurs plaise au marché qui verrait enfin l’adoption par le Parlement britannique de l’accord de divorce du gouvernement Johnson, un Brexit ordonné (soft Brexit).

Au stade actuel et selon les sondages, Boris Johnson aurait donc une « avance » de 30 sièges pour faire passer son deal, mais il faut maintenant laisser la place aux urnes et aux résultats jeudi soir.

La dynamique haussière du GBP/USD depuis le support technique des 1.20$ a pour socle principal cette anticipation d’une victoire des Conservateurs, la suite du mouvement et une hausse éventuelle vers les 1.33$ est donc conditionnée par une majorité parlementaire nette de ce parti politique.

RAPPORT COT DE LA CFTC SUR LE GBP/USD - TradingView (uniquement la position nette des traders institutionnels ci-dessous)

Ci-dessus, vous pouvez observer un graphique qui juxtapose les bougies japonaises journalières du GBP/USD et une partie du rapport COT de la CFTC. Ce sont les positions nettes des traders institutionnels qui sont affichées en ligne verte et cette position ouverte, toujours négative, a largement tendu vers le positif depuis 3 mois. Les hedge funds se positionnent de plus en plus à l’achat sur le GBP/USD et il reste encore une marge importante à la hausse, de quoi porter plus haut le cable en cas de victoire large du parti du Premier Ministre Boris Johnson.

