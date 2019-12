Le cours de l’or consolide en attendant la Fed

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

La Fed devrait réduire ses prévisions du taux de chômage et d’inflation

La tendance du cours de l’or devrait rester baissière

La première réunion monétaire de la BCE avec Christine Lagarde jeudi

Le cours de l’or est inchangé depuis le début de la semaine en attendant la dernière décision des taux de la Fed mercredi. Le marché ne s’attend à aucun changement de la politique monétaire de la réserve fédérale demain. Après trois baisses de taux cette année, le FOMC semble être sur pause.

Cependant, cela n’empêchera pas les investisseurs de passer à côté de cet évènement. Les opérateurs de marché devraient avoir les yeux rivés sur les nouvelles projections économiques et de taux. Le taux de chômage et les projections d'inflation seront probablement légèrement revus à la baisse.

Actuellement à 1463 dollars, le métal jaune pourrait rester proche des niveaux actuels si les projections ressortent comme prévu.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Toutefois, l’analyse technique continue à soutenir les baissiers à court et moyen terme, car la dynamique est baissière depuis septembre. En effet, depuis le pic de panique en août après l’inversion entre les obligations à 10 ans et 2 ans US, les actifs refuges tels que l’or et les obligations sont en baisse et ne montrent pas de signes de rebond.

Le cours de l’or continue d’évoluer dans son canal baissier et ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont correctement orientées à la baisse. En l’absence de sortie par le haut du canal, les stratégies vendeuses sont à privilégier selon l’analyse technique.

Une sortie par le haut du canal serait un signal haussier important, qui remettrait en question les perspectives baissières et ouvrirait la voie à un retour de l’or à son plus haut de l’année à 1566 dollars.

Outre la Fed, la décision des taux de la BCE et l’évolution des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine seront les deux autres évènements les plus susceptibles d’influencer le métal jaune d’ici la fin de l’année. Le marché ne s’attend à aucun changement de la politique monétaire de la BCE jeudi, mais les premiers commentaires officiels de la nouvelle présidente Christine Lagarde seront surveillés de très près.

Concernant les négociations commerciales, le marché table sur la conclusion d’un accord préliminaire qui permettrait d’éviter une nouvelle salve de tarifs douaniers américains prévue le 15 décembre.

