AUD/USD : Le cuivre suggère un rebond du dollar australien

Le rebond du cuivre soutient le scénario d’une reprise de l’économie mondiale

Bonne nouvelle pour les actifs « risqués ». Le cours du cuivre et le ratio Cuivre/Or ont inscrit des nouveaux plus hauts mensuels ces derniers jours. Ces signaux sont positifs pour le dollar australien, la monnaie unique mais également les actions, car ils soutiennent le scénario d’une reprise de l’économie mondiale.

En effet, le cours du cuivre est souvent appelé « Docteur Cuivre » car il serait un indicateur avancé de l’économie mondiale. Bien que la corrélation entre le cours du cuivre et la croissance de l’économie mondiale puisse être remise en question aujourd’hui, il est vrai que les deux ont évolué en concert les précédentes décennies.

Le rebond du cuivre soutient l’économie australienne

En tout cas, la corrélation entre le cours du cuivre et l’activité manufacturière mondiale semble résister d’après le graphique d’IHS Markit ci-dessus. Le récent rebond des métaux industriels (cuivre et acier dans le graphique) suggère une reprise de l’activité manufacturière actuellement en récession dans plusieurs économies développées dont les Etats-Unis et l’Allemagne.

Etant donné que l’Australie est un important exportateur du métal rouge, un rebond de celui-ci est un facteur positif pour l’économie australienne et donc le dollar australien. A mesure que le cours du cuivre progresse, les perspectives de l’AUD/USD deviennent de plus en plus haussières.

Les signaux sont en faveur d’une sortie par le haut de l’AUD/USD de son range

Graphique journalier de l’AUD/USD et du cuivre réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’AUD/USD continue d’évoluer dans un range entre 0,67 et 0,69 depuis le mois de septembre. Le rebond du cours du cuivre (et du NZD/USD) suggère une sortie par le haut de l’AUD/USD de son range. En cas de sortie, les perspectives seraient alors haussières jusqu’à au moins le sommet de juillet à 0,71, puis éventuellement le sommet d’avril à 0,72.

Notons que le récent rebond de l’AUD/USD au milieu de son range est un signal indiquant que les acheteurs ont repris la main plus tôt qu’auparavant.

