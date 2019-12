Pétrole : Pas de surprise – l’OPEP augmente son gel de production

Points-clés de l’article sur le Brent et WTI :

L’OPEP d’accord pour augmenter son gel de production de 500 000 barils

La tendance haussière des prix des barils s’affaiblit

Les cours de pétrole sont en légère baisse après l’annonce de l’OPEP d’augmenter son gel de production de 500 000 barils par jour les trois premiers mois de 2020. Le WTI et le Brent perdent respectivement 1,09% et 0,64%, probablement en raison du fait que cette décision était déjà attendue par les marchés ces derniers jours.

En effet, des sources proches du dossier avaient indiqué ce scénario à Reuters en début de semaine. Toutefois, la baisse des cours peut également s’expliquer par l’absence de prolongement du gel de production, qui doit se finir en mars alors que le marché s’attendait à un prolongement jusqu’à au moins juin 2020.

Les barils de pétrole pourraient consolider au cours des prochaines séances maintenant que la réunion de l’OPEP est passée. La prochaine aura lieu en mars, pendant laquelle l’OPEP et ses alliés pourraient décider de prolonger le gel de production s’ils estiment les cours trop bas.

L’actualité sur les négociations commerciales et l’économie mondiale devraient reprendre leur influence sur les prix des barils. Techniquement, les cours de pétrole sont toujours dans des tendances haussières à court terme (hausse de la moyenne mobile à 20 jours), mais neutres à moyen et long terme (moyennes mobiles à 50 et 200 séances baissières).

Graphiques journaliers du Brent et WTI réalisés sur TradingView :

Nous pouvons constater que la tendance haussière de court terme s’affaiblit. Le Brent et le WTI ont clôturé en dessous du canal en début de semaine avant de revenir dedans. De plus, les sommets depuis début novembre n’atteignent plus le haut de leur canal.

La tendance haussière est donc à surveiller. Une cassure du récent support à 60,32$ le Brent et 55$ le WTI serait un signal qui viendrait grandement affaiblir les perspectives haussières à court terme. En l’absence de ces signaux, la tendance reste légèrement haussière.

