BTC/USD : La tendance baissière s’intensifie

La dynamique baissière du Bitcoin s’accentue

Le potentiel haussier est limité par le rejet des autorités

Bitcoin : La dynamique baissière s’accentue

Les espoirs de voir le cours du Bitcoin rebondir à court terme s’effritent à mesure que le BTC/USD reste à ses récents plus bas. Les moyennes mobiles à 20 et 50 séances sont baissières depuis plusieurs semaines, mais c’est dorénavant au tour de la moyenne mobile à 200 séances de s’orienter vers le sud.

Un franchissement de l’oblique baissière en place depuis le mois de juin (en bleue dans le graphique) permettrait de remettre en question la tendance baissière. En attendant, les stratégies vendeuses sont à privilégier tant que la dynamique reste baissière.

Les rebonds du BTC/USD pourraient être l’opportunité de se positionner à la vente en direction des récents plus bas, voire les plus bas du début d’année. Les supports qui me semblent les plus importants sont l’ancien à 5846$, le sommet de septembre 2017 à 4979$ puis le plus bas de 2018 vers 3000$.

Graphique journalier du BTC/USD réalisé sur TradingView :

En cas de franchissement de l’oblique baissière, le sommet d’octobre à 10’350$ sera le premier objectif haussier avant les plus hauts de l’année.

Le potentiel haussier est limité par le rejet des autorités

Fondamentalement, nous pouvons expliquer ce repli du Bitcoin depuis cet été par la retombée des espoirs de voir la cryptomonnaie utilisée quotidiennement par les êtres humains.

En effet, la SEC refuse toujours la création d’ETF sur le Bitcoin, et la banque populaire de Chine (BPoC) continue à interdire l’utilisation et le minage de cryptomonnaies dans le pays. Aujourd’hui, le Bitcoin est surtout utilisé comme un instrument spéculatif (trading et actif refuge), et pas vraiment comme un moyen de paiement. Une démocratisation du Bitcoin permettrait une augmentation de la demande et donc une hausse du prix.

Tant que les autorités rejettent les cryptomonnaies et le Bitcoin, les possibilités de hausse me semblebt limitées. Lors de l’euphorie de décembre 2017 et que tout le monde acheté du Bitcoin sans réellement savoir ce que c’était, le prix a réussi à monter à 20’000$. En l’absence de régulation du Bitcoin, ce sommet me semble être le potentiel maximal.

Mais il est encore raisonnable d’avoir des espoirs sur le Bitcoin. Le Libra de Facebook pourrait ouvrir la porte à une régulation (et donc acceptation) des cryptomonnaies. Facebook est une des entreprises les plus influentes de la Silicon Valley et une des entreprises qui pèsent la plus en bourse. Son projet Libra pourrait ainsi profiter indirectement à l’image des cryptomonnaies

