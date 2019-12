Le baril WTI dépasse 57 dollars avant la réunion de l'OPEP

Points-clés de l’article sur le pétrole :

Le prix du baril rebondit sur fond d’extension du gel de production de l’OPEP

Les cours de pétrole pourraient revenir à leurs plus haut de l’été

Les prix des barils rebondissent depuis lundi après avoir chuté de plus de 3% vendredi. Le cartel pétrolier et ses alliés doivent se réunir demain à Vienne pour décider de l’avenir du gel de la production qui doit prendre fin en mars 2020.

Le marché anticipe depuis le début de la semaine une extension plus importante du gel de la production de l’OPEP+. Celui-ci devrait durer jusqu’à juin voire décembre avec une réduction supplémentaire de 400 000 barils par jour (+1,2 million du gel initial).

Les marchésréagissent également aux données privées provenant des États-Unis, qui ont montré une baisse plus importante que prévu des stocks de brut du pays. L'American Petroleum Institute (API) a annoncé que les stocks américains auraient diminué de 3,7 millions de barils la semaine dernière. Le marché attend dorénavant l’US Energy Information Administration (EIA) qui devrait publier ses chiffres officiels plus tard dans la journée.

La décision de l’OPEP devrait être cruciale pour les cours de pétrole. Une simple extension du gel de la production actuel pourrait faire pression sur les cours jusqu’à leurs plus bas de l’été à 51$ le WTI et 56$ le Brent. A l’inverse, une extension plus importante du gel de la production devrait soutenir les cours. Les sommets de la semaine dernière à 58,72$ le WTI et 64,60$ le Brent seraient alors les premiers objectifs avant les plus hauts de l’été.

Graphiques journalirs du WTI et Brent réalisés sur TradingView :

Les négociations commerciales entre Pékin et Washington sont le second catalyseur qui influencera le plus les cours de pétrole sur le long terme. Un accord commercial soutiendrait la croissance ce qui serait synonyme de hausse de la demande.

