EUR/GBP: La livre sterling à un plus haut de 7 mois

@ValentinAufrand intéressant :) l'année dernière (Q4) c'était la divergence entre small caps US et large caps qui avait donné le signal anticipé de repli général. Donc un oeil sur $RUT, l'autre sur $SOX ;)

Le Brésil et l'Argentine prennent des parts de marché aux Etats-Unis sur les produits agricoles Les Etats-Unis relèvent les taxes sur l'acier et l'aluminium du Brésil et de l'Argentine ...

Le Secrétaire à l'Agriculture US, dans une conversation avec une journaliste de CNBC, indique qu'il est surpris par la faiblesse des achats de produits agricoles US par la Chine, qui se serait tournée vers le Brésil et l'Argentine...d'où la hausse des taxes US sur l'acier/alu...