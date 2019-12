Brent : La tendance haussière du prix du baril fragilisée avant l’OPEP

Points-clés de l’article sur le Brent:

L’Arabie Saoudite souhaite un gel de production plus important de l’OPEP+

Le cours du Brent trouve un support à 61$

La volatilité devrait continuer d’augmenter sur les cours de pétrole jusqu’à la prochaine réunion de l’OPEP prévue jeudi. Le cartel pétrolier et ses alliés (OPEP+) devraient accroître leur gel de production d’au moins 400 000 barils par jour d’après des sources proches du dossier (soit une réduction de 1,6 million de barils par jour sur le marché).

Selon Reuters, l'Arabie saoudite plaide pour une réduction plus importante afin de soutenir le marché et l’introduction en bourse de sa compagnie Saudi Aramco. Le ministre de l'Énergie d'Arabie saoudite, le prince Abdulaziz ben Salman, voudrait que les prix du brut restent élevés pour l’introduction en bourse de la compagnie pétrolière nationale du pays.

Toutefois, cette information ne permet pas de compenser la chute de 3% des cours de pétrole vendredi sur fond d’extension du gel de la production actuelle (1,2 million de barils par jour).

Sur le plan de l’analyse technique, le cours du Brent est sorti par le bas de son canal haussier dans lequel il évoluait depuis près de deux mois en octobre et novembre. Après avoir inscrit un plus haut de deux mois le 27 novembre, le Brent a chuté à son niveau le plus bas depuis le 20 novembre vers 61$ ce matin.

Graphique journalier du Brent réalisé sur TradingView :

Cette sortie par le bas du canal vient grandement fragiliser la tendance haussière de court terme des prix des barils, mais un rebond depuis le plus bas du 20 novembre à 60,32$ semble être le scénario à privilégier.

La moyenne mobile à 200 séances sous laquelle le cours s’est retourné le 27 novembre est la principale résistance sur le court terme. Un franchissement de celle-ci permettrait d’envisager une poursuite de la hausse jusqu’en haut du range vers 68$.

Une cassure du support à 60,32$ compromettrait les scénarios haussiers jusqu’à la moyenne mobile. Un retour au plus bas d’octobre/septembre vers 56$ serait alors le scénario à privilégier.

