La livre progresse sur fond de victoire de Boris Johnson aux élections

Points-clés de l’article sur la livre sterling :

La livre sterling se renforce - l’ EUR/GBP à un plus bas de 6 mois

La livre sterling surperforme les majeures ce matin et a poussé l’euro à son plus bas niveau depuis mai à 0,65 sur fond de victoire de Boris Johnson aux élections législatives. Selon le dernier sondage YouGov commandé par The Times, le Parti conservateur de Boris Johnson est sur le point de remporter une victoire majeure aux prochaines élections législatives du 12 décembre en remportant jusqu'à 359 sièges à la Chambre des communes sur 650, soit une majorité à 55%.

D’un autre côté, le Parti travailliste devrait être le principal perdant d’après le sondage étant donné qu’il perdrait 51 sièges comparé aux élections de 2015.

L’élection d’une majorité de conservateurs serait une bonne nouvelle pour les marchés car cela donnerait plus de chances de voir l’accord du Brexit de Boris Johnson ratifié par le parlement.

Graphique hebdomadaire de l’EUR/GBP réalisé sur TradingView :

L’EUR/GBP pourrait continuer à reculer jusqu’à 0,84 voire 0,83, mais son momentum devrait ralentir à l’approche des élections législatives le 12 décembre excepté si les sondages donnent davantage d’intentions de vote pour le Parti du Premier ministre britannique.

L’EUR/GBP s’approche de la borne basse de son range dans lequel il évolue depuis 2017. La prudence est donc à privilégier car la suite dépendra essentiellement du résultat des élections législatives. Une victoire de Boris Johnson devrait permettre une sortie par le bas du range alors qu’une défaite devrait provoquer un rebond en bas du range.

Quant au GBP/USD, la paire consolide dans un range entre 1,28 et 1,30 depuis plus d’un mois. La sortie du range devrait également dépendre du résultat des élections. Une victoire de Boris Johnson devrait permettre à la livre de sortir par le haut du range et de rejoindre ses sommets du début d’année vers 1,33 tandis qu’une défaite du Premier ministre devrait permettre à la livre de sortir par le bas du range et de rejoindre ses plus bas de l’automne vers 1,22.

